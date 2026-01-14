Proponen casi un centenar de actividades durante el Carnaval de Málaga

El Carnaval 2026 ha sido presentado por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, el vicepresidente de la Fundación, Juan Luis Monío, las delegadas Miriam Ruiz y Montse Segado y la secretaria Virginia Pérez. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El carnaval de Málaga propondrá casi un centenar de actividades según ha dado a conocer este miércoles la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM). Así, serán más de 90 actividades las previstas para una fiesta que comenzará el próximo 21 de enero con la conferencia inaugural y que acabará con el entierro del boquerón el 15 de febrero.

El Carnaval 2026 ha sido presentado por la concejala delegada del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, el vicepresidente de la Fundación, Juan Luis Monío y la delegada de la cantera Miriam Ruiz, la delegada de Dioses y Drag, Montse Segado y la secretaria de la Fundación, Virginia Pérez.

El pistoletazo de salida llegará con la conferencia inaugural que correrá a cargo de Manuel Curao en el Cine Albéniz el 21 de enero sobre flamenco y carnaval, dos artes estrechamente vinculados. Por segundo año consecutivo en esta cita también se hará entrega del Pito de Oro y los galardones 'Carnavalero de Oro' y la distinción de 'Carnavalero a una trayectoria'. Como novedad, la recuperación por parte de los grupos de la cantera del denominado 'Chupete de Oro'.

"Han sido unos meses muy duros e intensos de trabajo, pero la fiesta que tenemos en mente, no solo para el malagueño, puede marcar un antes y después para los amantes del Carnaval. Buscamos hacer un Carnaval inolvidable, el primero de muchos para el recuerdo", ha dicho Juan Luis Monío.

Por su parte, la concejala Teresa Porras ha indicado que "el Carnaval se convierte en un momento único para disfrutar de las tradiciones más populares del invierno en la que se conjugan música, vestuario, colorido y gastronomía. En el Ayuntamiento apostamos por una fiesta de calidad en sus calles, prestigio, popularidad y destinada a todos los públicos".

Tras la referida cita inaugural con el pregón y entrega de distinciones, del 31 de enero al 14 de febrero se llevará a cabo la iniciativa 'Carnaval en tu distrito'. Es una de las iniciativas que se activaron en 2023 y que, para esta edición, se mantendrán tres puntos vitales para la fiesta: El Perchel (sábado 31 de enero), El Palo (sábado 14 de febrero) y Palma-Palmilla (domingo 8 de febrero). Estos actos se producen con el concurso ya iniciado por lo que las agrupaciones presentes ejecutarán el repertorio de este año.

Además, desde el 13 de enero al 4 de febrero tendrá lugar también las fiestas de carnaval de las personas mayores en los distritos de Málaga capital. La gran gala de este colectivo será el 7 de febrero a partir de las 17.30 horas en el Teatro Cervantes.

CONCURSO OFICIAL DE AGRUPACIONES DE CARNAVAL (COAC)

Por segundo año consecutivo, la Fundación ofrecerá de manera íntegra todo el concurso en directo a través de sus distintas plataformas web y el COAC, de principio a fin, se emitirá en directo y por streaming desde el canal oficial de YouTube.

El COAC de adultos de 2026 contará con casi medio centenar de agrupaciones inscritas. En concreto 49, contando también las infantiles que actúan, pero no concursa. En la categoría de adultos participarán 39 agrupaciones distribuidas en 21 murgas, 16 comparsas, un coro y un cuarteto.

El concurso dará comienzo el 23 de enero en el Teatro de la ESAD hasta el 30 de enero. Posteriormente, se cambiará de escenario y el Teatro Cervantes acogerá la fase final entre el 1 y el 4 de febrero. La gran final se llevará a cabo el 6 de febrero.

CARNAVAL DE CALLE

El carnaval de calle arrancará el sábado 7 de febrero con el pregón de Rafael Estades 'Morta' y Miguel Ángel Vegas 'El Chorly'. Será en la Plaza de la Constitución a partir de las 20.00HORAS. Previamente se producirá la clásica Gala de las personas mayores en el Teatro Cervantes. Ese mismo sábado tendrá lugar la Elección del Dios Momo y Diosa del Carnaval. Otro punto fuerte del numeroso programa de actividades a partir de las 21.00 horas.

Un día después, el 8 de febrero, Leo Rodríguez y Dana Quintero serán los encargados de pronunciar el pregón de la cantera. Por primera vez, el pregón lo abordarán dos niños que han crecido entre serpentinas, música y desfiles. Será una cita de nivel para abrir un domingo en la plaza de la Constitución a partir de las 12 horas y que congregará más actos previstos.

Entre ellos, la elección de Príncipe y Princesa, Dios Momo Infantil y Diosa Infantil, así como el Gran desfile de Carnaval que otro año más congrega a miles de visitantes, asistentes y participantes.

Por otra parte, la Gala de la Cantera tendrá lugar el 1 de febrero y contará con la participación de las distintas agrupaciones infantiles que conforman la cantera del Carnaval de Málaga. En cuanto a las agrupaciones de adultos Carnaval, el centro histórico contará con cuatro escenarios: Escenario Cerveza Victoria en la Plaza de la Constitución, escenario Tesesa en Calle Larios, escenario Bocaboca en Calle Larios y también escenario Deca en Calle Granada.

El 12 de febrero se celebra la tradicional Final en la Plaza (20.00 horas). El viernes de Carnaval (13 de febrero) tiene lugar la consolidada Gala Drag Queen en la Plaza de la Constitución (20.00 horas), presentado por Pinkchadora.

El Sábado del Disfraz (14 de febrero) se celebrará el Concurso Infantil de disfraces en la Plaza de la Constitución así como la entrega de los Premios de Dibujo, Talleres y distintas agrupaciones infantiles actuarán en el escenario. A partir de las 20.00 horas llegará la tradicional Batalla de las Flores.

Ese mismo sábado está prevista la actuación de Mr Proper que amenizarán la velada. Asimismo, para todo aquel que acuda con su tipo o disfraz se podrán hacer fotografías en el photocall que se instalará en Calle Larios donde habrá premios a los más originales. El broche final será el 15 de febrero en el Domingo de Piñata con el entierro del boquerón (17.00 horas).