El Proyecto BuzzLeaf del colegio Novaschool Añoreta de Málaga gana la IX edición de Im Growlaber en Andalucía Oriental

Imagen de los ganadores de la IX edición de Ím Growlaber - CESUR

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto BuzzLeaf del colegio Novaschool Añoreta de Málaga se ha alzado con la victoria de la IX edición de Ím Growlaber Andalucía Occidental, el programa-concurso de emprendimiento juvenil que organiza el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur).

Los alumnos malagueños han resultado vencedores, de entre una treintena de proyectos presentados, en la final del programa-concurso celebrada en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, en Málaga, y en la que han participado los centros procedentes de las provincias de Andalucía Oriental, como son Málaga, Granada, Jaén y Almería, según ha señalado el Círculo de Empresarios en una nota de prensa.

De esta manera, este viernes se disputará en Sevilla una final a la que están convocados los centros de Extremadura, Ceuta y de las provincias andaluzas occidentales.

El equipo ganador, compuesto por los alumnos Blanca Plana, Eloísa Pérez, Carmen Pastor y Hanrong He han presentado un proyecto que consiste en la venta de módulos o macetas bioeléctricas que generan energía a partir del calor. Una propuesta que les ha hecho merecedores del primer premio y logran así una dotación económica de 1.000 euros para invertir en material escolar para su centro educativo, un lote de productos de Scalpers, Silbon y Prolongo y una visita a las instalaciones de una empresa asociada a Cesur.

El segundo puesto ha sido para 'Málaga, ¿te atreves?', un proyecto de página web centrada en el ocio de la ciudad de Málaga, presentado por las alumnas María Rubio Sepúlveda, Rocío Falgueras Luque, Adriana Casal Martínez y Paola Tejada Rodríguez del colegio Sierra Blanca, en Málaga.

Los alumnos han obtenido una dotación económica de 500 euros para invertir en material escolar para su centro educativo y un lote de productos de Scalpers, Silbon y Prolongo.

Mientras que el tercer puesto ha recaído en 'Conecta Vida', que consiste en la creación de un ecosistema de emprendimiento social y tecnológico que utiliza el IoT y la Inteligencia Artificial para combatir la soledad de las personas mayores.

Este proyecto ha sido presentado por los alumnos de la Academia Santa Teresa: Rodrigo Rubio Valero, Marcos Hügel Moreno y Pedro Carvajal Profaizer, que han recibido una dotación económica de 300 euros para material escolar para su centro educativo y un lote de productos de Scalpers, Silbon y Prolongo.

El evento, presentado por la adjunta a la Dirección General de Cesur, Carlota García-Jarana, ha estado presidido por el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, quien ha formado parte del jurado junto al responsable de Educación de Fundación Unicaja, Enrique Gómez Puig; la responsable de Comunicación y Eventos de Covap, Carmen Vargas; el director de LHH en la zona Sur y Levante, Marc Castellví; la decana Business and Tech de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), Gloria Santiago Méndez; la CFO de Prolongo, Dolores Soler; el director ESG Impacto y Sostenibilidad de Davante, Michele Menghini; el CEO de Cardador y Marín Abogados, Antonio Cardador; el consejero delegado de Macrun, José Antonio Martín Cruzado; la Chieff Commercial Officer de Catenon, Mariana Spata; el director territorial en Zurich, Antonio Peláez Domínguez; el CEO de Food Group Luna, Nadezda Kuryanova; el director de emprendimiento de la Universidad de Málaga, Antonio Peñafiel; el director de Cesur en Málaga, Manuel Márquez, y la adjunta a la Dirección General de Cesur, Carlota García-Jarana.

En esta línea, Ím Growlaber es una iniciativa promovida por el Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, que se articula en torno a un concurso en el que los participantes deben desarrollar un proyecto encuadrado en dos temáticas: Ciencia y Tecnología y Economía y Empresa.

Durante cuatro meses, y contando con la ayuda de sus tutores y profesores, los alumnos, organizados en grupos, trabajan en los proyectos y que presentan en una final ante un jurado especializado.

El proyecto se complementa con diferentes sesiones y conferencias impartidas por destacados empresarios y profesionales de distintas áreas como la economía, las matemáticas, el emprendimiento o las nuevas tecnologías.

De esta manera, cerca de un millar alumnos de centros públicos, privados y concertados de todas las provincias de Andalucía y Extremadura, así como de Ceuta y Melilla ya han formado parte de este proyecto que cuenta con la colaboración de Fundación Unicaja, Grupo Martín Casillas, Davante, Insur, TK Elevator, Acesur, Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno COVAP, Glovo y Cox, así como la colaboración de Coca-Cola, Scalpers, La Muralla, Silbon y Dicentis, según ha señalado la entidad.

Así, el Círculo de Empresarios del Sur de España es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España.

Agrupa a más de 250 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables que buscan la excelencia en su desarrollo y del territorio en el que se asientan, lo que la convierten en la mayor asociación empresarial por número de socios del país.

Cesur aglutina más de 60.000 millones de euros por volumen de facturación agregado de sus empresas asociadas, el 30 % del PIB de Andalucía y el 27 % del PIB del sur de España (Andalucía y Extremadura).