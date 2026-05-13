Un proyecto docente de la UMA lleva al plano audiovisual la disección para mejorar el aprendizaje científico

Presentación del proyecto 'Disecciones infografiadas en Biología Animal' de la UMA. - UMA

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de la Universidad de Málaga (Málaga) ha llevado al plano audiovisual la práctica de la disección, técnica de cortar, separar y examinar metódicamente las estructuras de un organismo para estudiar su anatomía, con el objetivo de facilitar y mejorar el aprendizaje científico.

Se trata de 'Disecciones infografiadas en Biología Animal', respaldado por Fundación Unicaja y dirigido por la profesora del área de Zoología Victoria de Andrés, que esta mañana se ha presentado en la Facultad de Ciencias de la UMA.

El encuentro ha contado con el decano de Ciencias, José Jiménez; el director del Departamento de Biología Animal, José María Pomares; el director de las Actividades Sociales de Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; la directora de la iniciativa Victoria de Andrés, y la ilustradora científica Julia García, que ha sido la encargada de realizar las infografías y el montaje audiovisual.

"Estamos ante un proyecto muy ambicioso porque permite un conocimiento directo a la morfología interna de diferentes taxones animales", ha afirmado De Andrés, que, además, ha añadido que el estudiante, de esta o de cualquier otra universidad o centro de investigación, puede repetir imágenes, visualizar de nuevo partes de especial relevancia o autoevaluar su conocimiento al finalizar las disecciones.

El proyecto consta de un total de ocho videos de disecciones donde se intercalan las grabaciones, todas realizadas en el Departamento de Biología Animal de la UMA, con infografías detalladas de un mamífero (rata de laboratorio), un ave (codorniz/pollo), elasmobranquio (pintarroja), teleósteo (jurel), cefalópodo (sepia), bivalvo (mejillón), crustáceo (cangrejo) y equinodermos (erizo de mar).

Entre los objetivos de este trabajo docente destacan la mejora de la eficiencia del aprendizaje al permitir la explicación del profesor a tiempo real, es decir, mientras el alumno está realizando la disección, y la realización de disecciones más personalizadas, precisas e individualizadas, aprovechando el 100% de la información suministrada, así como una gestión más ecológica de los recursos biológicos.

"Este proyecto docente, por tanto, no solo mejora la transferencia de conocimiento sino que aboga por la sostenibilidad de los recursos biológicos, al poder ser utilizado cuantas veces sea necesario y en el contexto o lugar en que fuese requerido", ha concluido la directora del mismo.