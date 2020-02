El PSOE advierte de que "se ciernen ciertos riegos" para la autonomía andaluza desde el gobierno de la derecha

Publicado 22/02/2020 13:05:55 CET

MÁLAGA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha advertido de que "se ciernen ciertos riesgos" desde el gobierno de la derecha para la autonomía de Andalucía, que supuso "la etapa histórica de mayor esplendor de nuestra tierra y en la que se ha conseguido una mejor cohesión social y territorial".

"Los que hoy gobiernan Andalucía son los herederos de los que no confiaban en la autonomía. Recordemos aquello de 'Andaluz, este no es tu referéndum' y además están sustentados por la extrema derecha, que su pretensión es eliminar las autonomías y rechazar el 28 de febrero", ha indicado Ruiz Espejo a los medios de comunicación en Málaga con motivo del 40 aniversario del referéndum del 28F.

Por estos motivos, ha asegurado que desde el PSOE estarán "más atentos que nunca para que no haya ni un paso atrás en el autogobierno, que eso supondría pasos atrás en educación, en sanidad, en derechos, en libertades, en progresos y, por tanto, en expectativas de futuro".

"Desde el PSOE de Andalucía vamos a seguir reivindicando el espíritu del 28 de febrero, los acuerdos democráticos por la libertad y por el desarrollo económico y social de Andalucía y esperar que, como en aquellos años la derecha no confiaba en los anhelos del pueblo de Andalucía, hoy no se convierta en lo mismo, en no responder a las expectativas y las aspiraciones del pueblo de Andalucía", ha continuado.

En este sentido ha criticado que "hoy la derecha en muchos casos está utilizando el 28-F como un arma arrojadiza y de confrontación contra el Gobierno de España. Desde el PSOE vamos a seguir pidiendo confianza en Andalucía, en la autonomía, diálogo democrático para seguir avanzando en Andalucía en la unidad de España".

DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL

Por otra parte, y con motivo del Día de la Igualdad Salarial que se conmemora hoy, Ruiz Espejo ha exigido al gobierno de PP y Cs que combata la brecha salarial existente entre mujeres y hombres, que según los sindicatos ronda el 24%, lo que hace que las mujeres ganen al año 4.000 euros de salario medio menos que los hombres.

"Reclamamos al gobierno andaluz planes específicos para acabar con esta brecha salarial, tal y como se recoge en la Ley de Igualdad de Andalucía", aprobada por los socialistas. "La extrema derecha niega la existencia de esta brecha y ese negacionismo maniata al gobierno andaluz y marca su camino".

"Desde el PSOE vamos a seguir reivindicando los avances en materia de igualdad y especialmente laboral para acabar de forma definitiva con esta brecha salarial que sufren las mujeres", ha finalizado.