El PSOE advierte de una obra municipal "innecesaria" en Pedregalejo que "agravará el peligro por tráfico"

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Mariano Ruiz ha calificado como "innecesaria" una obra del Ayuntamiento de Málaga entre las calles Vicente Espinel y Jarama, en el barrio de Pedregalejo del distrito Este, porque "aumentará el tráfico y los riesgos para la población residente en una zona ya abandonada".

Así lo ha explicado el socialista durante una visita al lugar, acompañado de representantes de la asociación de vecinos. El grupo socialista se ha hecho eco del "clamor vecinal" ante "un proyecto municipal que pretende conectar ambas calles mediante una actuación urbanística peligrosa y profundamente perjudicial para una zona a la que el Ayuntamiento da la espalda", ha señalado.

"Los vecinos y vecinas llevan tiempo intentando ser escuchados, presentando alegaciones y alertando de las consecuencias de esta obra, pero el Ayuntamiento sigue obstinado en llevarla a cabo, desoyendo las legítimas preocupaciones de quienes viven allí", ha lamentado en un comunicado el edil socialista.

Ha explicado que el proyecto en cuestión conectaría la calle Vicente Espinel, "una vía en fondo de saco, muy estrecha y con fuertes pendientes" con la calle Jarama, situada a un nivel superior.

"Esta unión obligará a realizar curvas de hasta 180 grados, en un entorno con desniveles de hasta el 20 por ciento, lo que incrementará enormemente el tránsito de vehículos y, con ello, los riesgos de accidentes en una zona que ya sufre a diario este tipo de incidencias", ha apostillado.

En este punto, el concejal del PSOE ha criticado, además, "el estado de abandono de la zona", donde "ni siquiera puede acceder Limasam con sus camiones, no sube el butano, ni se pueden recibir paquetes en las viviendas. Los vecinos tienen que bajar la basura a pie varios tramos y hay postes eléctricos en medio del asfalto. Es una situación insostenible en pleno Pedregalejo".

"Lo que pretende hacer el Ayuntamiento puede que sea legal, pero desde luego no es oportuno", ha sentenciado Ruiz, que ha añadido que "aquí no se trata ya de legalidad, sino de voluntad política. Por eso exigimos al equipo de gobierno que escuche de una vez a los vecinos, visite la zona y se dé cuenta del error que está a punto de cometer. Lo que necesitan es atención, no más problemas".

Ruiz ha detallado que los propios vecinos "han recurrido al Ayuntamiento para dar marcha atrás a los trabajos. Han presentado alegaciones, pero incluso el propio Tribunal Supremo les ha dicho que el procedimiento es correcto".

Así, ha insistido en que "ya no se trata de legalidad, sino de voluntad política y de escucha a las demandas de los vecinos, que son quienes viven allí y quienes sufrirán las consecuencias de este error municipal", ha concluido.