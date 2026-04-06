El PSOE asegura que "la Semana Santa de Málaga ha sido un éxito" pese a "los agoreros del PP"

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto con ediles socialistas. - PSOE

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este lunes al PP, de forma directa al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía" tras asegurar que Málaga "ha vivido la mejor Semana Santa de toda la historia" y pese "a los agoreros del PP".

En atención a medios, el edil socialista ha destacado que el éxito arrollador de estas fechas ha desmontado por completo la campaña de desprestigio orquestada por los 'populares'".

Pérez ha recordado que, "durante semanas", Moreno y De la Torre, además de la portavoz del gobierno regional, Carolina España, y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, "se han comportado como agoreros, dedicándose a trasladar que la Semana Santa estaba perdida" y que "iba a suponer un desastre por la supuesta desconexión del AVE entre Málaga y Madrid".

Sin embargo, "el balance posterior demuestra todo lo contrario", como ha señalado el portavoz socialista y también el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga en declaraciones a un medio radiofónico, citando que "Málaga ha estado llena, todas las calles llenas". Para Pérez, "la ciudad ha estado esplendorosa y la Semana Santa se ha podido dar en sus mejores condiciones".

Al respecto, el líder del PSOE en el Consistorio ha criticado "la grave falta de sentido común y sentido de Estado del Partido Popular por utilizar una celebración clave para la ciudad como herramienta de confrontación".

"La ciudad se ha visto atacada por la irresponsabilidad de Moreno y de De la Torre, que lo único que quisieron hacer es intentar dañar a la ciudad para sacar rédito político atacando al Gobierno de España. Ahora, con los resultados que hemos tenido, lo que tienen que hacer es pedir perdón", ha reiterado Pérez.

Por otro lado, el portavoz socialista ha destacado que "el tiempo ha dado la razón a quienes confiaban en el potencial de la ciudad". Además, ha incidido en que "los datos de éxito rotundo esgrimidos por el PSOE no son aislados", sino que son "los mismos que están dando los hosteleros y también el propio presidente de la Agrupación de Cofradías, que están señalando que han sido unos datos magníficos".

Por último, Pérez ha exigido al PP "que asuma su error al pronosticar una hecatombe económica que nunca existió", porque "frente a esos 1.300 millones de euros de pérdidas que estaban señalando hay que decir que esos datos eran falsos. A día de hoy podemos decir que, cuando se sepan, serán los mejores datos de la historia de la Semana Santa", ha concluido.