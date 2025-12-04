El PSOE califica de "decepcionante" el presupuesto municipal de Málaga para 2026

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto con ediles socialistas - PSOE

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado el proyecto de presupuesto municipal para 2026 como "profundamente decepcionante", especialmente "para los barrios que siguen acumulando carencias y para las miles de familias afectadas por la falta de vivienda pública en la ciudad".

Pérez, tras las cuentas presentadas por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y por el responsable de Economía, Carlos Conde, el pasado miércoles, ha reiterado que "no dan respuesta a las urgencias reales de Málaga y se sostienen únicamente sobre la inejecución sistemática de inversiones".

Así, ha criticado que el presupuesto para 2026 "cae respecto al de 2025, algo que no ocurría desde hace años", y que se sostiene sobre una previsión reconocida por el propio Ayuntamiento, que "más de 132 millones de euros quedarán sin ejecutar", ha advertido el socialista.

Para Pérez, "el presupuesto no está cuadrado por buena gestión, ya que el PP asume de partida que van a dejar sin ejecutar 132 millones de euros", ha reiterado Pérez. "Esto no es prudencia, sino un fraude presupuestario permitido, porque anuncian inversiones que saben que no harán".

Además, ha continuado, "el gran agujero del presupuesto vuelve a ser el gran problema que sufre la ciudad de Málaga, la falta de vivienda asequible y la inacción municipal para construirla".

En este sentido, Pérez ha dicho que la política municipal de vivienda "es inexistente un año más", puesto que el Ayuntamiento "recortó siete millones de euros en 2025 a la Sociedad Municipal de Vivienda, reduciendo la inversión a 36,6 millones, y que en 2026 mantiene ese recorte, pese a que "la emergencia habitacional en Málaga está en su punto más grave".

Asimismo, ha añadido, sobre la inversión externa, que "mientras el Gobierno de España triplica la inversión en vivienda pública, el Ayuntamiento de Málaga mantiene congelado un presupuesto insuficiente, que ya venía recortado. El PP renuncia a construir vivienda VPO y abandona a las familias que no pueden acceder a un alquiler digno".

"EL PP DA LA ESPALDA A LOS BARRIOS"

En una atención a medios de acompañado de todos los concejales y concejalas de su grupo, Pérez ha señalado "la caída de las inversiones en barrios con seis distritos pierden presupuesto".

El análisis socialista revela que las inversiones por distritos "vuelven a caer, afectando a seis de los once y dejando sin atender necesidades urgentes en equipamientos, espacios públicos y servicios. Lo que Málaga necesita son barrios cuidados, vivienda pública y servicios reforzados, no un presupuesto basado únicamente en la inejecución", ha señalado el portavoz.

El PSOE sí reconoce actuaciones "puntuales necesarias desde hace años", como la reforma de los baños del paseo marítimo de El Palo, pero ha resaltado que "no existe ningún proyecto de calado para mejorar la vida cotidiana en los barrios".

También ha dicho que el "presupuesto fake" del auditorio "continúa sin financiación ni plan real". Pérez ha explicado que De la Torre "trata de vender" el presupuesto de 2026 "como el del gran impulso al auditorio de Málaga, pese a que no está garantizada la financiación, ni pública ni privada".

"El alcalde vuelve a prometer una inversión privada de 110 millones de euros para el auditorio cuando no ha conseguido ni una décima parte de esa cantidad en dos décadas de anuncios. Es otro proyecto virtual para rellenar el presupuesto de cifras irreales", ha criticado.

Por último, ha lamentado que "Policía Local y Bomberos continúan sin refuerzo real" y ha subrayado que, pese a que "los propios informes municipales admiten la necesidad de aumentar las plantillas" el presupuesto vuelve a "pintar números que no se ejecutarán. Reconocen que hacen falta más de 1.000 policías locales y más de 400 bomberos, pero no se convocan las plazas necesarias. Año tras año se maquilla el presupuesto sin reforzar servicios esenciales para la seguridad de Málaga".