El PSOE critica que Moreno "vuelve a echar el cierre a la sanidad pública por las tardes" en Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado que "43 centros de salud de la provincia de Málaga van a cerrar por las tardes durante los meses de verano, según han denunciado los sindicatos", y ha acusado al Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "de volver a echar el cierre a la sanidad pública por las tardes".

Aguilar ha señalado que "estos cierres se producirán desde este lunes 29 de junio y hasta el próximo 13 de septiembre". "En Andalucía, y también en Málaga, parece que está prohibido enfermar por la tarde en verano", ha afirmado.

El responsable socialista ha considerado "especialmente grave" esta situación en una provincia como Málaga, "que durante estos meses duplica e incluso triplica su población por la llegada de turistas". "Cuando más presión asistencial soporta la provincia, el Gobierno andaluz responde recortando horarios y debilitando la atención sanitaria", ha criticado en un comunicado Aguilar.

También ha subrayado que el PP "sigue sin resolver el principal problema de nuestra sanidad pública: la falta de profesionales". En este sentido, ha recordado que "en los últimos cinco años más de mil médicos se han marchado de Málaga para trabajar en otras comunidades autónomas o en el extranjero".

"Juanma Moreno está expulsando a los profesionales sanitarios de nuestra tierra", ha asegurado, al tiempo que ha acusado al Gobierno andaluz de "preferir destinar recursos a la sanidad privada antes que ofrecer condiciones dignas en la sanidad pública".

Para el secretario general del PSOE malagueño, "el cierre de centros de salud por las tardes confirma que el PP no tiene voluntad de reforzar la sanidad pública, sino de seguir deteriorándola". "Todo sigue igual después de las elecciones", ha concluido.