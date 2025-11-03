El PSOE critica unos presupuestos de la Junta de "mentiras" y "compromisos vacíos" para la comarca de Antequera (Málaga)

El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, el vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Ignacio López, y el diputado provincial y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara. - PSOE

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Antequera (Málaga), José Luis Ruiz Espejo, y el vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Ignacio López, han criticado en rueda de prensa en Antequera que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 suponen "una nueva muestra del abandono del Gobierno de Moreno Bonilla a la comarca", presentando unas cuentas "llenas de anuncios incumplidos, compromisos vacíos y mentiras". En la comparecencia también ha participado el alcalde de Cuevas Bajas y diputado provincial, Manuel Lara.

Ruiz Espejo ha asegurado que el presupuesto de inversiones de la Junta "no puede ser más desolador" para Antequera y su comarca, "ya que solo incluye una partida específica de 170.420 euros para la museografía y equipamiento del Museo de los Dólmenes, un proyecto inaugurado hace tres años y que sigue apareciendo en los presupuestos".

El responsable socialista ha señalado que esta es "la única inversión concreta para toda la comarca", y ha recordado que ya el año pasado retó al PP a señalar algún otro proyecto específico en las cuentas autonómicas "y nadie fue capaz de hacerlo".

"Lo vuelvo a hacer este año porque los presupuestos están publicados y son claros: no hay ni un solo proyecto nuevo para la comarca de Antequera", ha dicho.

Ruiz Espejo ha criticado que los anuncios del PP son los mismos de años anteriores, sin ejecución alguna. "¿Dónde están las obras y los proyectos que anunciaron en 2025? No existen", ha dicho, citando como ejemplos el centro de salud de Campillo Bajo, la base logística del SAS junto al hospital, el intercambiador de autobuses, el terciario de la depuradora de Antequera, el encauzamiento del Arroyo Villalta en Bobadilla Estación y la reforma del IES Los Colegiales, todos ellos sin ejecución o sin partida presupuestaria.

Ruiz Espejo ha considerado que los presupuestos de 2026 son "vacíos de compromiso, desoladores por los engaños y el abandono del PP". Ha lamentado que no contemplen inversiones para depuración o abastecimiento de agua, carreteras, patrimonio, vivienda, cultura, educación, sanidad o atención a mayores, más allá de actuaciones financiadas con fondos europeos gestionados por el Gobierno de España.

Asimismo, ha criticado la "ínfima subida" de la Patrica, apenas un 1,8% para toda Andalucía, "lo que supondrá sólo unos pocos miles de euros para los municipios más grandes de la comarca". "En definitiva, unos presupuestos de la mentira, del engaño y de los compromisos vacíos para Antequera y su comarca", ha concluido.

Por su parte, Ignacio López ha calificado las cuentas de la Junta como "unos nuevos presupuestos del engaño y de la mentira". Ha explicado que "cada año el Gobierno andaluz anuncia las mismas grandes inversiones, los mismos grandes números, pero cuando acaba el ejercicio no se ejecuta ni el 10% de lo prometido".

"El señor Moreno Bonilla representa lo que en Andalucía llamamos un suavón, alguien que sonríe y parece amable, pero que por detrás va segando los servicios públicos", ha dicho López. Y ha añadido que estos presupuestos "no solucionan los verdaderos problemas de los andaluces", y ha recordado que tres cuartas partes del Estado del bienestar dependen de la Junta de Andalucía.

"Con tantos millones que dicen que van a invertir, ¿por qué no hay ningún servicio público que funcione mejor que hace seis años? Porque no se gastan el dinero, porque no lo ejecutan, porque no es verdad", ha afirmado.

El diputado ha subrayado que la ciudadanía "se está dando cuenta del engaño" y ha puesto como ejemplo "la nefasta gestión del cribado del cáncer de mama, que demuestra el deterioro general de los servicios públicos bajo el Gobierno de Moreno Bonilla".

"Estamos ante una mentira más, un engaño más, porque el papel lo aguanta todo, pero la vida de la gente no aguanta las mentiras de Moreno Bonilla", ha concluido López.