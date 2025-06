PSOE critica que De la Torre "no ha puesto en marcha ninguna medida fiscal para combatir a viviendas turísticas"

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este lunes "la falta de compromiso" del alcalde, Francisco de la Torre, en materia de fiscalidad y control sobre las viviendas de uso turístico y ha asegurado que "ha incumplido todas las promesas que hizo durante la campaña electoral de 2023".

Según Pérez, De la Torre "prometió medidas para contener el auge de este tipo de alojamientos, como la implantación de una tasa especial de IBI a los grandes tenedores, propietarios con más de cinco viviendas, o el impulso de una tasa turística".

"Dos años después, no ha cumplido ninguna de esas promesas", ha afirmado, "pese a que estos compromisos se recogen incluso en la sección de noticias de la página web del Partido Popular de Málaga".

Pérez ha aportado "datos preocupantes" que, a su juicio, "son el resultado de una nefasta política de vivienda y de gestión del Partido Popular en Málaga".

Así, ha continuado, "en 2023 Málaga contaba con unas 8.000 viviendas de uso turístico, y hoy ya son más de 13.000. No solo no se ha limitado el crecimiento, sino que se ha acelerado. Si no se toma ninguna medida real, podríamos llegar a superar las 21.000 viviendas turísticas en toda la ciudad".

En comparación, ha señalado que "Barcelona, con una población que triplica a la de Málaga, tiene actualmente el mismo número de viviendas turísticas".

En este punto, ha criticado "la falta de una moratoria efectiva y ha acusado al equipo de gobierno de permitir que la ciudad se venda al mejor postor, expulsando a los malagueños que no pueden asumir los precios de compra o alquiler".

Ha recordado que "según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 un total de 21.000 malagueños abandonaron la ciudad por no poder acceder a una vivienda." "El alcalde resta importancia a este drama social, incluso justificando que las familias se vayan a vivir a pueblos como Villanueva del Rosario. Nosotros decimos con claridad: esto no puede seguir así".

Según Pérez, "lo que ha quedado claro es que las promesas de De la Torre en 2023 no buscaban que los malagueños tengan una vivienda digna y asequible en su ciudad, sino un titular electoral. Una promesa hueca lanzada para tranquilizar a la ciudadanía en plena campaña, mientras se seguía alimentando el modelo especulativo, mientras resta importancia al drama social".

Pérez ha ofrecido la rueda de prensa en la puerta de Gestrisam en la capital, acompañado de la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y de los concejales Salvador Trujillo, Mari Carmen Sánchez y Rosa del Mar Rodríguez.

Sánchez ha calificado como "el mayor fracaso de un alcalde la pérdida de población residente". "En estos dos años, De la Torre ha sido incapaz de frenar la crisis habitacional que sufre Málaga. Es intolerable que tantas familias hayan tenido que irse por no poder pagar un alquiler", ha afirmado.

También ha recordado que el grupo socialista ya propuso en la Comisión de Economía una batería de medidas para fomentar los alquileres asequibles, incluyendo incentivos fiscales para viviendas vacías que se destinen al alquiler de larga duración.

Además, ha adelantado que su grupo volverá a presentar una iniciativa para modificar las ordenanzas fiscales con el objetivo de "aplicar un recargo de hasta el 90 % en el IBI a las viviendas vacías no destinadas al alquiler residencial; bonificar con hasta un 90 % el IBI a quienes alquilen su vivienda a precio tasado y en régimen de larga duración; considerar las viviendas turísticas como una actividad comercial y aplicarles el correspondiente tipo de IBI, incluir a las viviendas turísticas en la tasa de basura comercial, dada la actividad económica que generan".

Por último, se ha dirigido al PP en la Junta de Andalucía y ha exigido a Moreno "que declare Málaga como zona tensionada, pero en todo el término municipal".

Al respecto, la socialista afirma que esta medida, junto a la aceptación de la Ley de Vivienda del Gobierno central, "podrá bajar los precios del alquiler" y ha insistido en que "el Ayuntamiento debe aceptar esta Ley de Vivienda para garantizar el acceso a una vivienda digna en función de los ingresos familiares", ha concluido.