El PSOE destaca que marzo "deja un nuevo récord de empleo en Málaga"

Foto de archivo de María Jesús Montero y Josele Aguilar durante la Semana Santa en Málaga - PSOE

MÁLAGA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado que "marzo deja un nuevo récord de empleo en Málaga" y ha incidido en que "las políticas económicas del Gobierno le sientan muy bien a la provincia".

Aguilar ha destacado que, según los datos oficiales, "la provincia ha sumado 14.307 afiliados a la Seguridad Social, lo que la lleva a alcanzar los 746.248 afiliados, la cifra más alta jamás registrada en un mes de marzo".

También ha resaltado en un comunicado que el paro se ha reducido en 1.863 personas con respecto a febrero y en 11.764 con respecto a marzo del año anterior.

"Las políticas económicas del Gobierno de España le sientan muy bien a la provincia de Málaga. Estamos creando más y mejor empleo, con un crecimiento importante del empleo femenino. La creación de empleo de calidad es la mejor política para hacer frente a la desigualdad y para defender y reforzar el Estado del bienestar, que beneficia a todas y todos", ha manifestado.

Por último, ha señalado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue trabajando para crear más y mejores empleos y para asegurar que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios y más oportunidades para todos los trabajadores".