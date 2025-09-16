El PSOE dice que el curso escolar en Antequera (Málaga) "comienza con los mismos problemas que años anteriores"

El diputado del PSOE en el Parlamento, José Luis Ruiz Espejo; acompañado por la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba; el secretario de Educación de los socialistas malagueños, Antonio Ruiz, y el diputado provincial Manuel Lara. - PSOE DE MÁLAGA

Los socialistas presentarán en el Parlamento andaluz una ley para "para bajar la ratio y aumentar recursos para el alumnado vulnerable"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE en el Parlamento andaluz y secretario general de la formación en el municipio malagueño de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este martes que el curso escolar en la localidad "ha comenzado con los mismos problemas que en cursos anteriores". Además, los socialistas han anunciado que registrarán en la Cámara andaluza una Proposición de Ley "para bajar la ratio y aumentar los recursos destinados al alumnado más vulnerable".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa, a las puertas del CEIP León Motta, en la que, acompañado por la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba; el secretario de Educación de los socialistas malagueños, Antonio Ruiz, y el diputado provincial Manuel Lara. Ruiz Espejo ha criticado "la falta de respuestas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento a las necesidades educativas del municipio".

"Seguimos con alumnado desplazado del Conservatorio de Música en el CEIP Infante Don Fernando, alumnado del IES Los Colegiales en el CEIP San Juan y un nuevo curso en el CEIP Romero Robledo sin comedor ni alternativa", ha asegurado Ruiz Espejo, quien también ha criticado que durante el verano "no se han llevado a cabo las adaptaciones climáticas necesarias en centros como el Reina Sofía, Los Patos o el propio León Motta".

Asimismo, ha detallado "los problemas en las instalaciones y servicios básicos en distintos centros: aseos en mal estado en el CRA de La Atalaya y en La Higuera, un porche clausurado en el Reina Sofía o las pistas del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla Estación, que siguen sin acondicionarse".

"Apostamos por que se construya en los suelos de la Cuesta de la Verónica para que el centro cuente con instalaciones propias y adecuadas", ha propuesto el responsable socialista, tras señalar que la Junta "se niega a autorizar una segunda aula específica en el León Mota" y que, a su juicio, no hay solución para los problemas estructurales de Los Colegiales.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha dicho que "la educación especial está sufriendo un ataque sin precedentes por parte del Gobierno de Juanma Moreno, recortando recursos y derechos al alumnado más vulnerable". Ha alertado de "la falta de profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y de personal técnico de integración social, con condiciones laborales pésimas".

La dirigente socialista ha calificado de "engaño" el acuerdo firmado por la Junta en julio para la bajada de ratios. "No se aplicará hasta dentro de cuatro cursos y solo en infantil, mientras las etapas más masificadas, como la ESO o Bachillerato, quedan fuera", ha razonado.

"Además, no se ha incorporado ni un solo maestro más, de manera que la reducción del horario lectivo de los docentes se hará a costa de los apoyos y refuerzos", ha agregado Alba, quien ha incidido en que "3.000 niños malagueños han comenzado el curso en aulas prefabricadas".

Por último, ha criticado que "este verano Moreno no ha ejecutado ni una sola infraestructura para acabar con los barracones. Todo responde a un plan para deteriorar la educación pública y abrir camino a la privada" y ha pedido al PP que "no bloquee" la proposición que han presentado en el Parlamento andaluz.