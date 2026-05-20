PSOE dice a PP de Málaga que "se preocupe" por los alcaldes de Ronda y Estepona "que son su responsabilidad"

El secretario general del PSOE de Málaga en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha pedido este miércoles a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, que "se preocupe más por lo que tiene en su casa" y se ha referido en concreto al alcalde de Estepona, José María García Urbano, y la regidora de Ronda, Mari Paz Fernández, "que son su responsabilidad".

Así se ha pronunciado en un vídeo difundido en redes sociales, en respuesta a las manifestaciones de este pasado martes de la dirigente 'popular', en las que pidió a Aguilar explicaciones tras referirse este en un mitin al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ahora imputado, como "un ejemplo".

"Veo a Patricia Navarro muy preocupada por la situación de Zapatero. Yo le diría que se preocupe más por lo que tiene más cerca, por lo que tiene en su propia casa: la situación de la alcaldesa de Ronda y del alcalde de Estepona, que no es que estén siendo investigados, sino que están siendo acusados por la Fiscalía por graves delitos relacionados con la corrupción", ha afirmado.

Aguilar ha señalado que "esa es su responsabilidad, señora Navarro" y ha advertido de que "Ronda y Estepona no se pueden gobernar desde el banquillo". Asimismo, ha pedido que se respete la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.