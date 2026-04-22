PSOE-A exige a Moreno que comprometa su parte para el plan estatal de vivienda que supondrá 1.200 millones en Andalucía

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y cabeza de lista provincial para el Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "ahora sí apueste" por el nuevo plan de vivienda y que "declare que acepta comprometerse a aportar el 40% de la financiación necesaria para que Andalucía pueda recibir casi 1.200 millones de euros".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Aguilar ha defendido que el nuevo plan estatal de vivienda, presentado este pasado martes, "que centra la vivienda pública en lo que tiene que ser un derecho y no una forma de negocio para unos pocos".

Según ha explicado, son "7.000 millones de euros los que el Gobierno de España va a destinar" y Andalucía "va a ser principal beneficiaria, con casi 1.200 millones de euros destinados a vivienda pública, vivienda estable, vivienda a precio asequible y, sobre todo vivienda pública permanente para que no se desclasifique y no se haga negocio con la vivienda".

"Si él no lo hace, desde luego María Jesús Montero, a partir del 17 de mayo, cuando sea presidenta de la Junta, ya les digo yo que va a apostar porque este plan de vivienda desarrolle todos sus efectos también aquí en Andalucía y especialmente en Málaga, donde lo necesitamos de una manera urgente toda esta política", ha dicho.

Al respecto, ha explicado que el plan estatal de vivienda destina 7.000 millones "para que se desarrollen estas políticas de vivienda en las comunidades autónomas, pero cada comunidad autónoma va a tener que aportar también el 40% para completar el 60% que aporta el Estado en este plan de vivienda".

"Y por eso le exigimos a Moreno Bonilla que se comprometa a aportar ese 40% para que sea una realidad los beneficios de ese plan estatal de vivienda también en Andalucía", ha manifestado el secretario general de los socialistas malagueños.

Según Aguilar, Málaga, "gracias a las políticas de Juanma Moreno y del alcalde, Paco de la Torre, se ha convertido en el paradigma de la dificultad de acceder a una vivienda a un precio asequible, en el paradigma de cómo se expulsa a los malagueños y malagueñas de aquellos lugares donde han nacido, han crecido y donde les gustaría seguir viviendo".