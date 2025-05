El PSOE exige a Moreno que ponga en servicio "las infraestructuras sanitarias prometidas" en Málaga

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla de una vez alguna de sus promesas con la provincia de Málaga y ponga en servicio las infraestructuras sanitarias" comprometidas.

En rueda de prensa la puerta del Hospital Pascual, ha recordado que en el año 2022 Moreno Bonilla "se comprometió en que este sería el cuarto hospital de Málaga y que estaría en funcionamiento en el primer semestre del 2023". "Posteriormente amplió esta promesa al segundo semestre del 2023. Estamos próximos a terminar el primer semestre del 2025 y como ven, no hay nada, está cerrado", ha dicho.

"Hay dinero de todos los andaluces que se está gastando aquí pagando el servicio de seguridad de un hospital que no está en funcionamiento y que sigue siendo unas instalaciones privadas. Insisto, Moreno Bonilla está engañando a los malagueños una vez más con estas infraestructuras sanitarias", ha subrayado.

Según Aguilar, "el problema no es de financiación, el problema, y lo que es histórico, es la nefasta gestión que está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla en materia sanitaria en Málaga y en toda la comunidad autónoma de Andalucía".

El también parlamentario socialista se ha referido al Hospital de Estepona, "que está en funcionamiento sólo al 20% porque no se dotan las plazas necesarias para poder abrir los distintos servicios". "Lo mismo ocurre con la ampliación del Hospital Costa del Sol. Lo que se ha hecho es desplazar servicios que ya estaban prestándose en el antiguo hospital, pero sin embargo no se ha ampliado la carta de servicios, no se están prestando nuevos servicios en la Costa del Sol", ha detallado.

"Tanto en el Hospital de Estepona como en el Hospital Costa del Sol, lo que está haciendo Moreno Bonilla es engañar a los ciudadanos de Málaga", ha añadido.

Respecto al tercer hospital, ha señalado que "se demandaba de esa manera tan virulenta por parte de Moreno Bonilla cuando estaba en la oposición y siete años después no hay nada de este tercer hospital".

"No hay ni una sola piedra ni un solo movimiento de tierra. Ahora se nos anuncia para el año 2032 la finalización de esa hipotética obra del tercer hospital de Málaga. Habrán pasado 14 años cuando esa obra esté terminada desde que llegó Moreno Bonilla al gobierno de la Junta, de esa obra que él calificaba de urgente y que demandaba como urgente. Es evidente que Moreno Bonilla incumple los compromisos con Málaga en materia sanitaria y que su gestión es absolutamente deficiente", ha afirmado.

Asimismo, ha calificado de "vergüenza" que se siga prestando el servicio de quimioterapia en El Clínico "en las condiciones lamentables en las que se está prestando".

"En las últimas semanas hemos visto cómo toda una planta de un hospital se dejaba el servicio de una enfermera en prácticas. Hemos conocido cómo hay 35 camas que están cerradas en el Hospital Regional porque no hay enfermeras que pudieran atenderlas. La necesidad de personal es abrumadora. Se está sobrecargando el trabajo del personal sanitario y lo que hace falta es un compromiso real del gobierno de la Junta de Andalucía con el sistema público andaluz", ha dicho.

"Que se deje el latrocinio que se está haciendo con el servicio de salud público derivando fondos a la sanidad privada de manera ilegal y que esos fondos estén en la sanidad pública y que todas estas infraestructuras se puedan dotar también con personal. Hay personal, hay médicos, hay enfermera, hay personal clínico. Lo único que ocurre es que el gobierno de la Junta Andalucía no quiere hacer contrataciones dignas para este personal que se termina yendo fuera de la comunidad autónoma", ha asegurado.

"Hay que poner fin a esto. No puede seguir en esta línea el gobierno de Moreno Bonilla. Que cumpla de una vez alguna de las promesas que Moreno Bonilla había hecho con la provincia de Málaga y estas infraestructuras sanitarias se pongan en servicio a pleno rendimiento", ha concluido.