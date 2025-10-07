PSOE exige "romper acuerdo" con Urbania para "poner en marcha un gran parque central en los terrenos de Repsol"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "rompa de inmediato el acuerdo con la promotora Urbania" y que "ponga en marcha un gran parque central en los terrenos de Repsol, una reivindicación histórica de los vecinos y una necesidad urgente para una ciudad que apenas tiene zonas verdes".

Pérez ha señalado que los suelos de Repsol, situados entre Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, "representan una oportunidad única para corregir el déficit de espacios libres y de sombra en Málaga, pero el PP insiste en convertirlos en torres de lujo, manteniendo la política del pelotazo urbanístico que tanto les gusta".

"El alcalde lleva años hablando de sostenibilidad y cambio climático, pero su modelo sigue siendo cemento, torres y más especulación. En lugar de apostar por un gran parque central, quiere regalar suelo público a una promotora privada. Málaga no necesita más rascacielos: necesita un pulmón verde", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento "ha remitido recientemente un requerimiento a Urbania para que deposite un aval de 2,7 millones de euros como condición previa a seguir adelante con el proyecto de los tres rascacielos".

"En vez de alargar la agonía de un acuerdo fallido, De la Torre debería darlo por finalizado y recuperar los terrenos para la ciudad", ha afirmado.

Además, ha señalado que "el equipo de gobierno debe romper el convenio y comenzar de inmediato los trámites para convertir Repsol en un gran parque. Es el momento de demostrar que se gobierna para los malagueños, no para los intereses inmobiliarios".

Pérez ha criticado que "mientras otras ciudades avanzan hacia modelos urbanos más sostenibles, Málaga se aleja de ese camino. Los barrios necesitan más sombra, más árboles y espacios donde convivir, no más torres vacías".

Por último, Pérez ha reiterado que el PSOE "seguirá defendiendo la creación de un gran parque central en los terrenos de Repsol de referencia para la Málaga del futuro". "De la Torre aún está a tiempo de rectificar. Este espacio puede convertirse en el gran pulmón verde de Málaga, el parque que una a los distritos y devuelva a la ciudad el equilibrio que ha perdido con décadas de ladrillo", ha concluido.