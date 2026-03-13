PSOE: "El Gobierno tuvo que declarar la desaladora de la Axarquía de interés general ante la desidia de la Junta"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que el Gobierno de España tuvo que declarar en 2023 la desaladora de la Axarquía de interés general "ante la desidia de la Junta de Andalucía". - PSOE

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que el Gobierno de España tuvo que declarar en 2023 la desaladora de la Axarquía de interés general "ante la desidia de la Junta de Andalucía".

"Tenemos que dejar claro que el único que miente es el consejero de Agricultura. La desaladora de la Axarquía era y es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias sobre las aguas intracomunitarias", ha señalado en un comunicado de prensa.

De esta forma, Aguilar ha insistido en que el Gobierno de España "tuvo que declarar la desaladora de la Axarquía obra de interés general ante la falta de cumplimiento y actuación de la Junta de Andalucía".

"Fue el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, el que tuvo que salir en auxilio de la comarca de la Axarquía y de sus regantes, dado que la Junta de Andalucía, insisto, la única que tenía competencias para ello, no estaba poniendo en marcha esta desaladora", ha expuesto.

"Es el Gobierno de España el que va a adelantar los 200 millones de euros que cuesta la obra de la desaladora, un dinero que debería haber puesto el Gobierno de Juanma Moreno si realmente hubiese ejercido sus competencias", ha afirmado.

Al mismo tiempo, el secretario general de los socialistas malagueños ha criticado que "se pone de manifiesto una vez más la falta de lealtad institucional del gobierno de Moreno Bonilla".