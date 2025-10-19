El PSOE insta a la Diputación de Málaga a exigir la dimisión de Moreno por los fallos en el programa del cáncer de mama

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del grupo socialista en la Diputación de Málaga, Josele González. - PSOE - Archivo

Pedirán que el Pleno de la institución exija a la Junta transparencia y publicación detallada y verificada del número de casos

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial socialista en la Diputación de Málaga llevará al pleno de la institución este próximo miércoles una moción relativa a los fallos y retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la Junta de Andalucía.

Según el texto de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE pide que la Diputación manifieste su apoyo y solidaridad a todas las mujeres afectadas, así como a sus familias; a la vez que pide que la Diputación inste al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a presentar su dimisión, al considerarlo "máximo responsable político de la crisis del cribado de cáncer de mama y de la falta de respuesta inmediata, transparente y eficaz ante este grave problema de salud pública".

El PSOE también pretende con su moción que la Diputación exija a Gobierno andaluz "máxima transparencia, publicación detallada y verificada del número de casos, y un calendario público de revisión de las pruebas pendientes"; e instará a la Consejería de Salud a realizar una auditoria del programa de detección precoz del cáncer de mama que identifique las causas de los retrasos y fallos de seguimiento.

La propuesta también insta a esa misma consejería, cuya titularidad ostenta Antonio Sanz, a "establecer y cumplir plazos máximos garantizados para las pruebas diagnósticas, de modo que ninguna mujer espera más de 30 días tras la primera alerta, tal y como establece el Decreto de Garantía".

Y, por último, la moción persigue que la Diputación inste a la Junta de Andalucía a fortalecer el sistema público de detección precoz del cáncer, "ampliando el rango de edad de cribado y asegurando que ninguna mujer quede fuera del programa por falta de recursos"; y a que la Administración autonómica garantice la estabilidad del personal sanitario, reforzando las plantillas y mejorando la planificación del Servicio Andaluz de Salud.

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Josele González, ha señalado cómo Andalucía "ha conocido con estupor que al menos 2.000 mujeres han resultado afectadas por fallos y retrasos graves en el programa de cribado de cáncer de mama". Y ha añadido que "se han detectado demoras de hasta dos años, deficiencias en los protocolos de comunicación de resultados y falta de seguimiento adecuado". "Esta situación ha generado angustia, miedo e incertidumbre en miles de familias y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres afectadas", apunta.

Para el diputado socialista, el plan de choque anunciado por la Junta con 12 millones y la contratación de 119 profesionales "llega tarde y no exime de responsabilidad política". "La propia consejería ha reconocido graves dificultades para incorporar los 65 radiólogos previstos, lo que evidencia déficits estructurales en la gestión de recursos humanos y en la planificación del SAS. No se trata solo de un fallo técnico: hablamos de una crisis de gestión que ha puesto de manifiesto los efectos del desmantelamiento progresivo de la sanidad pública", ha considerado.

"Lo que ocurre en Andalucía no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo de gestión que debilita la sanidad pública y favorece su privatización. Las mujeres afectadas son hoy el rostro visible del fracaso de un sistema que debería cuidar, no fallar", sentencia González.

Por su parte, la diputada socialista Antonio García, que suscribe la moción junto a González, ha asegurado que la Junta de Andalucía "sigue sin ofrecer datos claros ni respuestas convincentes: aún no se sabe el número exacto de mujeres afectadas, no se ha completado la contratación prometida, ni se ha explicado con transparencia el origen de los fallos".

"Hoy sabemos, además, que el problema no se limita al cáncer de mama. Los medios han informado de deficiencias similares en los programas de detección precoz de colon y de cérvix, lo que confirma que no estamos ante un error puntual, sino ante un colapso del sistema", añade García.

Para la socialista, "no hay excusa técnica ni administrativa ni de ningún tipo que justifique que una mujer tenga que esperar meses o años por una prueba que puede salvarle la vida. No hay argumento posible que legitime la falta de empatía y transparencia con quienes han sufrido este abandono. Y no hay plan de choque que repare el daño emocional y moral causado a tantas familias".

Para el PSOE, el Pleno de la Diputación provincial de Málaga "debe pronunciarse con firmeza, defender la salud pública y la dignidad de las mujeres andaluzas, exigir responsabilidades políticas y proponer medidas concretas y verificables".