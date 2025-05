PSOE de Málaga advierte de que "los cuchitriles de 35 metros de De la Torre no son la solución a la falta de vivienda"

MÁLAGA 9 May. (EUROPA PRESS) - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado "la propuesta anunciada por el alcalde, Francisco de la Torre, "que plantea la construcción de minipisos de entre 35 y 40 metros cuadrados como respuesta a la crisis habitacional de la ciudad" y ha advertido de que "no son la solución a la falta de vivienda".

"Queremos invitar a De la Torre a que viva un año en uno de esos cuchitriles con su familia, si realmente cree que eso es digno. Málaga no necesita más ocurrencias, necesita vivienda pública de verdad", ha lamentado.

Pérez ha calificado la propuesta como una "aberración" que "evidencia el desconcierto del equipo de gobierno ante la magnitud del problema". "Esto no es más que una infravivienda encubierta. Ni es solución, ni es digna, ni responde a las necesidades reales de las familias malagueñas", ha señalado.

También ha acusado al alcalde de "querer tapar con titulares la falta de políticas estructurales para garantizar el acceso a una vivienda asequible".

"El problema de Málaga no se resuelve apiñando a la gente en pisos minúsculos. El problema es que De la Torre no construye VPO, que en esta ciudad hay más de 13.000 pisos turísticos descontrolados, que la especulación está expulsando a los vecinos y que no hay ninguna voluntad de revertir esta tendencia", ha subrayado el portavoz del PSOE.

Por último, los socialistas han insistido en que "la respuesta debe pasar por un plan ambicioso de construcción de vivienda protegida, la regulación efectiva de las viviendas de uso turístico y la activación de suelos públicos para vivienda pública en régimen de alquiler".

"Lo que Málaga necesita no son zulos de 35 metros cuadrados, sino hogares asequibles, con condiciones dignas. Lo demás son parches de cartón piedra para una emergencia real que afecta a miles de personas", ha concluido Pérez.