El PSOE de Málaga constituye su comité comarcal de Antequera con críticas a la política de privatización de Moreno

ALAMEDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha constituido en el municipio de Alameda el primer comité comarcal de la provincia, "un espacio de coordinación y trabajo para reforzar la cercanía con los municipios de la comarca de Antequera y combatir las políticas de recortes y privatización del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE de Málaga, Rafael Granados, ha explicado que la prioridad de los socialistas es articular estructuras comarcales sólidas que permitan conocer de primera mano los problemas de cada municipio y ofrecer respuestas concretas.

En este sentido, ha asegurado que la intención es cohesionar el territorio para que un vecino o vecina de Alameda, Mollina o Humilladero tenga las mismas oportunidades en sanidad, educación, transporte o cultura que alguien de Málaga capital o de la Costa.

Granados ha criticado que a Juanma Moreno "le importa un bledo la igualdad entre territorios" y ha advertido de que su modelo se basa en privatizar los servicios básicos, destrozar la sanidad y la educación públicas y conceder ventajas fiscales a una minoría con alto poder adquisitivo en detrimento de la mayoría social.

También ha anunciado que este comité comarcal será el primero de los seis que se pondrán en marcha en la provincia, con el objetivo de desmontar las mentiras del presidente andaluz y movilizar a toda la organización en defensa de los servicios públicos.

Por su parte, el coordinador comarcal del PSOE en Antequera y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha agradecido la acogida de la agrupación socialista de Alameda y ha destacado la importancia de reforzar el trabajo municipalista.

Asimismo, ha reivindicado que el Partido Socialista es el partido de la cercanía y del compromiso con la ciudadanía y ha adelantado que se va a escuchar a los vecinos y vecinas, recoger sus preocupaciones y transformarlas en soluciones reales.

Lara ha criticado el deterioro de la atención sanitaria en la comarca y ha señalado como "injustificable" la falta de medios para la detección precoz del cáncer de mama, un problema "que tiene un solo culpable, Juan Manuel Moreno Bonilla".

Por último, el portavoz del PSOE en Alameda, Antonio Montero, ha mostrado su satisfacción porque la localidad haya sido elegida como punto de partida de esta nueva etapa organizativa. Asimismo, ha subrayado que el objetivo de los socialistas es estar al lado de los vecinos, atender sus demandas y buscar soluciones a sus problemas reales, poniendo a Alameda como ejemplo de la voluntad del PSOE de reforzar la acción política en todos los municipios de la provincia.

"Con la constitución de este comité comarcal de Antequera, el PSOE de Málaga da el primer paso en un proceso que continuará en otras zonas de la provincia con el objetivo de fortalecer la acción política, defender los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades en todos los territorios", concluyen.