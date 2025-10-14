El PSOE de Málaga destaca la inversión de Gobierno en residencias de mayores "frente a los recortes de Moreno"

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha destacado "la apuesta" del Gobierno de España "por mejorar la atención a las personas mayores en la provincia, con una inversión de 10,4 millones de euros destinada a centros de día y residencias de mayores en municipios como Cártama, Fuengirola, Sierra de Yeguas, Marbella y Alhaurín de la Torre" frente "a los recortes" del Ejecutivo andaluz.

Bernal ha recordado que "estas ayudas permitirán cubrir desde el 45% hasta el 100% del coste de los proyectos". "El centro de día del Boquetillo en Fuengirola contará con el 100% de la ejecución gracias a la inversión del Gobierno de España", ha señalado y ha añadido que otros centros, como el de Cártama y Sierra de Yeguas, "también recibirán un impulso decisivo".

Ha destacado especialmente la residencia de mayores de Marbella, "bloqueada desde hace meses y que ahora, con este impulso del Gobierno de España y estos casi tres millones de euros, podremos ver finalizada", así como la residencia de Alhaurín de la Torre, "donde el Ejecutivo central aportará tres de los cuatro millones de euros necesarios para su construcción".

Bernal ha subrayado en un comunicado que "estas inversiones demuestran el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el cuidado de nuestros mayores, frente a los recortes y la inacción del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, que ha dejado en la precariedad a personas dependientes y a sus familias".

El secretario de Organización ha recordado que este tipo de proyectos "se suman a otras medidas del Ejecutivo central en favor de los mayores, como la revalorización de pensiones, la mejora de la financiación de la Ley de Dependencia o los programas de envejecimiento activo, en un claro contraste con la política andaluza".

Por último, ha insistido en que "el PSOE seguirá defendiendo que los fondos públicos lleguen a quienes más lo necesitan y que las residencias y centros de día sean una realidad tangible, asegurando calidad, dignidad y atención a nuestros mayores en toda la provincia de Málaga".