PSOE de Málaga pide a Ayuntamiento mediación con familias desalojadas en Rojas-Santa Tecla para una "justa compensación"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido la "mediación urgente" del equipo de gobierno local ante la amenaza de desalojo que sufren las familias residentes en la Realenga de Wittemberg, en el distrito de Churriana. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido la "mediación urgente" del equipo de gobierno local ante la amenaza de desalojo que sufren las familias residentes en la Realenga de Wittemberg, en el distrito de Churriana.

Según señalan los socialistas, el reciente desbloqueo del proyecto urbanístico de Rojas-Santa Tecla prevé la construcción de un campo de golf y de miles de viviendas unifamiliares de lujo en la zona, por lo que "hay decenas de familias" esperando desde 2023 un precio justo por su más que probable desalojo o realojo por parte de la junta de compensación de la empresa promotora.

El concejal socialista responsable del distrito de Churriana, Salvador Trujillo, ha expresado su "profunda preocupación" por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran entre 30 y 40 familias que habitan en el corazón de esta futura urbanización.

Según el edil, estos vecinos "llevan tres años que tanto la promotora, a ser posible con la intermediación del Ayuntamiento de Málaga, les den una solución justa", puesto que por ahora "no hay nada sobre el papel".

Así lo ha manifestado el responsable del distrito de Churriana en el grupo municipal socialista, que tras reuniones regulares desde los últimos tres años, asegura que "están preocupados, asustados y cansados" después de que "llevan más de 20 años de lucha para seguir viviendo donde nacieron y donde se han criado", ha explicado el edil del PSOE.

El conflicto se agrava ante "las precarias condiciones que está planteando la promotora", la cual ha llegado a ofrecer a los residentes cantidades insuficientes de "en torno a 40.000 euros por vivienda", mientras que en algún caso ha subido hasta los 100.000 euros en una casa de dos plantas, cuatro habitaciones y patio. "¿Qué puede costar una casa con esas características actualmente en la ciudad de Málaga? 300.000 o 400.000 euros", ha lamentado el concejal socialista.

Los representantes vecinales consideran "inaceptable" esta oferta, y argumentan que con esa compensación es imposible acceder a otra vivienda en Málaga, especialmente teniendo en cuenta que muchos de ellos son personas jóvenes con hijos o residentes que llevan más de 50 años viviendo en la zona.

Por eso, Salvador Trujillo ha exigido la intermediación del equipo de gobierno para "acabar de una vez con este problema enquistado". Según el edil, "la inacción del alcalde no ayuda" en un conflicto que comenzó a gestarse cuando el propio Francisco de la Torre era concejal de Urbanismo en Málaga. "Tanto la promotora como Urbanismo tienen que sentarse con los vecinos que aún residen en la Realenga de Wittemberg", ha zanjado Trujillo.