El PSOE de Málaga presenta enmiendas al presupuesto andaluz para contratar personal sanitario

El diputado nacional del PSOE Ignacio López y la parlamentaria andaluza socialista Alicia Murillo - PSOE

MÁLAGA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha presentado enmiendas al presupuesto andaluz para que la Junta de Andalucía destine recursos suficientes a la contratación de personal sanitario, una medida que consideran imprescindible para frenar el deterioro de la sanidad pública.

La parlamentaria andaluza Alicia Murillo ha pedido a Juanma Moreno que acepte estas propuestas y refuerce las plantillas. Ha criticado que, pese a las inversiones en maquinaria sanitaria financiadas mayoritariamente por el Gobierno de España, "hay hospitales con equipamiento que no pueden atender a todas las personas en lista de espera". Murillo ha señalado como ejemplo el cierre de las urgencias del Hospital Civil, que "simboliza el daño causado a la sanidad pública".

Ha recordado que obtener una cita con un médico de atención primaria "es casi imposible", con demoras de entre una y cuatro semanas, y que las listas de espera se han duplicado en siete años "mientras se destinan millones a clínicas privadas".

Murillo ha reprochado a Moreno que disponga de 55.000 millones de euros más de presupuesto y que "todo en la sanidad pública funcione peor, mientras la privada va mejor".

También ha subrayado que el 80% de las ampliaciones, equipamiento y ambulancias "se financian con fondos europeos o del Gobierno de España", y que el Ejecutivo andaluz "solo tenía que contratar personal sanitario".

Además, ha señalado que Moreno prometió 1.200 médicos nuevos en este presupuesto "y solo aparecen 300", por lo que "faltan 900 profesionales". Ha asegurado que la ciudadanía "pondrá nota a esta gestión dentro de pocos meses".

Por su parte, el diputado nacional y coordinador de la interparlamentaria del PSOE de Málaga, Ignacio López, ha explicado que el Parlamento tramita estos días unos presupuestos "manifiestamente mejorables", con los que la Junta "ahonda otro año más en el deterioro de los servicios públicos".

Y ha señalado que el PSOE andaluz ha presentado enmiendas por más de 3.700 millones de euros "para cambiar el rumbo, mejorar la sanidad y garantizar una atención digna a los andaluces".

López ha advertido de que, si el Gobierno andaluz rechaza estas enmiendas para reforzar la sanidad, "cada día habrá más personas esperando más tiempo para ser atendidas".

Ha afirmado que los presupuestos de Moreno "siguen el mismo patrón del PP: no creen en el servicio público y lo deterioran", motivo por el que el PSOE ha planteado estas propuestas "para poner fin al deterioro que sufre la sanidad andaluza".