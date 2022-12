El PSOE de Málaga reivindica en Antequera el "espíritu del 4 de diciembre"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha reivindicado en la localidad malagueña de Antequera otro año más "el espíritu del 4 de diciembre, cuando se cumplen 44 años de aquel 4 de diciembre de 1978 en el que hasta once fuerzas políticas firmaron un acuerdo que estableció las bases de la autonomía de Andalucía!.

En rueda de prensa previa a la entrega de la tradicional ofrenda floral al busto del que fuera presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía, Plácido Fernández Viagas, su secretario general en la provincia, Daniel Pérez, ha destacado que "los socialistas hemos querido recordar nuevamente el hito histórico que supuso la firma del Pacto de Antequera, del que se cumplen 44 años".

En este sentido ha resaltado que "la ciudad de Antequera siempre ha marcado un hito en la carrera de lo que posteriormente ha sido el desarrollo de la autonomía y el autogobierno de nuestra tierra, lo que nos ha permitido a los andaluces y andaluzas tener la capacidad de poder decidir nuestro futuro".

Pérez recuerda que "hace 44 años Andalucía era completamente distinta, los andaluces y andaluzas no queríamos ser más que el resto de comunidades autónomas, queríamos ser simplemente lo mismo por eso salieron a la calle para pedir libertad y autonomía para nuestra tierra, como pasó un año antes con las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en las que un policía asesinó vilmente a Manuel José García Caparrós en Málaga".

Ha expresado también que "estos acuerdos son parte fundamental de la historia del pueblo andaluz que consiguió su autonomía en el referéndum del 28 de febrero de 1980 y queremos recordarlo porque ahora vemos cómo la derecha, que no estuvo en las calles al grito unánime de libertad para el pueblo andaluz, trata ahora de apropiarse de la bandera y el sentimiento andaluz cuando siempre han estado en contra y han tratado de evitar que Andalucía pudiera desarrollarse en plena igualdad con el resto de territorios de España".

Para finalizar ha dicho que "el andalucismo no es patrimonio de unos o de otros, es de todos, si el PP quiere sumarse a las reivindicaciones de todos, que lo haga en sus políticas, que apueste por las políticas públicas que nos hacen a todos los andaluces mejores, y por los servicios sociales, que son los que facilitan que Andalucía avance sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Antequera, Kiko Calderón, ha apuntado que "44 años después la derecha no sólo no ha reconocido que se equivocó entonces, sino que ahora, además, intentan reescribir la historia tratando de anular los hechos que ocurrieron, algo que no vamos a permitir desde el PSOE".

"Desde el Ayuntamiento de Antequera, gobernado por el Partido Popular, se obvia cada año el 4 de diciembre. El señor Barón y el gobierno municipal no han estado a la altura de estos hechos, no han planificado una agenda para rememorar este Pacto de Antequera y por eso anunciamos que, a partir del próximo 28 de mayo, con un gobierno socialista en el consistorio, haremos esa difusión de la historia como se merece y para ello lo efectuaremos de la mano de las asociaciones y los centros educativos", ha remarcado.

Por último, la presidenta del PSOE de Antequera, Pepa Arranz, ha querido destacar la figura de Plácido Fernández Viagas, el primer presidente preautonómico, de quien ha alabado "su talante personal y de diálogo, además de su enorme dedicación para conseguir el Pacto de Antequera, fundamental para conseguir la autonomía para Andalucía".