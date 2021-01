El PSOE municipal propone al alcalde un pacto presupuestario por Málaga

Pérez presenta una batería de propuestas de reconstrucción de la ciudad por valor de más de 60 millones de euros

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha propuesto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "sacar adelante el presupuesto más social de la historia de Málaga, imprescindible en la situación de pandemia que vivimos actualmente".

Pérez, junto a la concejala socialista Alicia Murillo, ha desgranado algunas de las propuestas que ha presentado al equipo de gobierno, "medidas concretas para un pacto presupuestario por Málaga para su reconstrucción después de casi un año de pandemia y que ascienden a unos 60 millones de euros".

"Si el alcalde de la ciudad nos presenta las mismas cuentas que el año 2020, significará que no han aprendido de esta pandemia y de su dimensión social", ha advertido, añadiendo que "si esa es su postura, la nuestra, de entrada, será no".

El portavoz socialista ha presentado en rueda de prensa una batería de propuestas de reconstrucción de la ciudad por valor de más de 60 millones de euros.

Pérez ha recordado que durante la última sesión plenaria de 2020, los socialistas presentaron una moción para crear una mesa de trabajo donde todos los grupos municipales pudieran abordar y consensuar el presupuesto para el año 2021. "Esa moción fue rechazada por el Partido Popular. El alcalde no quiso que existiera una mesa para trabajar".

Finalmente, Pérez entregó este pasado lunes en el Registro del Ayuntamiento las propuestas del PSOE para el presupuesto de la ciudad. "Además, le hemos entregado una carta al alcalde de la ciudad explicando cuáles son nuestras propuestas y deseando en todo momento que sea un presupuesto para la reconstrucción de la ciudad de Málaga", ha detallado.

"Estamos a finales de enero y todavía no conocemos ningún borrador de presupuesto por parte del equipo de gobierno", ha dicho, al tiempo que ha recordado que "el Ayuntamiento de Málaga es el único de una gran capital española que no cuenta con estas cuentas ni hay visos de que salgan adelante en breve. Por lo tanto, algo se está haciendo mal".

En este punto, ha considerado que "no es de recibo que no tengamos aún posibilidad inversora con un presupuesto municipal para combatir la crisis económica", ha expresado el líder socialista, que ha avanzado que "si el presupuesto de Francisco de la Torre es como el anterior, sin apuestas reales por lo social, votaremos de entrada que no".

De hecho, ha continuado, "es que aún no tenemos ninguna información sobre el presupuesto, lo desconocemos. Y si nos presentan las mismas cuentas que las de año 2020 significará que ni De la Torre ni su equipo han aprendido nada de esta crisis".

También ha expresado que "el PSOE en el Ayuntamiento de Málaga tiene una mayoría social amplia, representada en doce concejales, en lugar de ampararse en el voto de un tránsfuga como es el señor Cassá. Por eso, le decimos al señor De la Torre que es el momento de abandonar las trincheras políticas y trabajar por el buen el buen gobierno, por el bien de la ciudad de Málaga".

PROPUESTAS

En relación con algunas de las propuestas políticas para el futuro presupuesto municipal, Pérez ha detallado la eliminación de la zona azul en Huelin y en Cruz de Humilladero.

Al respecto, ha insistido en que "De la Torre tiene que escuchar el clamor de las miles de cacerolas que se escuchan desde el pasado viernes desde los balcones de miles de familias que le exigen la retirada del SARE de los barrios obreros. Ayer, lunes, también".

Además, los socialistas exigen la reducción del 25 por ciento de los cargos de confianza en el Ayuntamiento. "No es de recibo que en estos momentos, con la crisis que hay y con la situación de pandemia en la que nos encontramos, De la Torre haya aumentado de 56 cargos de confianza a 84 cargos de confianza".

De igual modo, ha advertido de que "Málaga necesita un plan de empleo municipal como ya han puesto en marcha otros municipios andaluces. Estimamos este plan con una inversión de cinco millones de euros", ha informado.

A su juicio, "necesitamos acciones concretas que sirvan como palanca inversora de generación de empleo, políticas de expansión, políticas keynesianas en un momento tan necesario en estos momentos, de inversión por parte del Ayuntamiento de Málaga".

"A día de hoy, un año prácticamente después del inicio de la pandemia, el Ayuntamiento de Málaga no ha dado ni una sola ayuda a quienes peor lo están pasando por el parón de la actividad, como es el caso de las pymes de nuestra ciudad, de los comerciantes, los hosteleros, mientras que otros ayuntamientos llevan meses concediendo ayudas a quienes las necesitan. Esto pone de manifiesto la falta de reflejos del equipo de gobierno y del área de Hacienda", ha zanjado Pérez.

"EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE ESTAR OTRO AÑO NOQUEADO"

Por su parte, la concejala Alicia Murillo, ha expresado que "el Ayuntamiento no puede estar otro año noqueado desde el punto de vista económico, sin propuestas de reactivación encima de la mesa, como nos ha pasado en 2020".

Según la socialista, "nos anuncian que el 2021 seguirá siendo un año todavía duro y, por eso hemos hecho una serie de propuestas que van encaminadas sobretodo a que haya un escudo social para la ciudadanía de Málaga".

Al plan de empleo por valor de cinco millones de euros que ha desgranado el portavoz socialista, Murillo, ha propuesto "que Málaga se acoja al Plan Aire de la Junta Andalucía, el Plan de Empleo de la Junta Andalucía, al que tampoco nos acogimos durante 2020 debido a que se incumplió la regla de gasto durante el año 2019 y el Ayuntamiento se pasó más de medio año 2020 haciendo un plan de ajuste que conllevara la reducción de gasto".

También ha propuesto un plan extraordinario de vivienda de al menos 2,5 millones de euros millón y medio de euros y un plan de apoyo al tercer sector, entre otros. Por último, Murillo ha incidido además "en la necesidad de ampliación de la plantilla de Servicios Sociales Comunitarios".