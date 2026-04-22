El PSOE pide al Ayuntamiento garantizar la visibilidad lésbica en edificios y actos públicos

Concejales del grupo socilista en el Ayuntamiento de Málaga - PSOE

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE el Ayuntamiento de Málaga, a través de su concejal Pablo Orellana, llevará a la comisión de Derechos Sociales de este jueves una moción para exigir al equipo de gobierno "la implementación de políticas reales y efectivas que acaben con la invisibilización estructural que sufren las mujeres lesbianas en la ciudad".

Así, coincidiendo con la proximidad del 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, Orellana ha lamentado que, "desgraciadamente, esta fecha siga siendo invisible" para el Consistorio malagueño.

En este sentido, el edil socialista ha explicado que la iniciativa "quiere llegar más allá de un tuit, una bandera o una celebración puntual, sino a reclamar que se apliquen políticas reales que cambien esta situación".

Así, la moción pide que se reconozca oficialmente el 26 de abril mediante una declaración institucional y oficial, lo que supondría el punto de partida para "hacer visible la intención política" de la Corporación. Otras medidas son las relacionadas con la atención a la ciudadanía y los ámbitos de educación y deporte.

Orellana ha reclamado formación específica en el área de los servicios sociales para erradicar la heteronormatividad de las instituciones. "Acudir a un servicio público y que den por hecho que eres hetero es algo muy violento; además, es algo que retrasa siempre las soluciones y la atención que se necesitan", ha advertido el concejal.

En el ámbito educativo, el PSOE pide impulsar formación y concienciación en los colegios para frenar el "borrado lésbico". El edil ha incidido en que esta labor debe realizarse "siempre desde la interseccionalidad, teniendo en cuenta cualquier otra discriminación múltiple que puedan sufrir estas mujeres por otros motivos, como puede ser tener una discapacidad".

Asimismo, la moción propone que el Ayuntamiento elabore y aplique un protocolo "de obligado cumplimiento contra la lesbofobia en el Área de Deporte, abarcando todas las instalaciones y espacios deportivos de la ciudad".

Por último, Orellana ha destacado la necesidad de conocer a fondo "la situación de las vecinas para poder gobernar con justicia", por lo que ha solicitado que "se realice un estudio exhaustivo sobre cómo viven las mujeres lesbianas en Málaga". "Sus realidades son muy distintas entre ellas", ha señalado el concejal.

"Con esta moción lo que pretendemos es que se acabe con el borrado de las mujeres lesbianas, y para eso hay que empezar por hacer visible la intención política de este Ayuntamiento a través de políticas reales. Esperamos que este borrado empiece a acabar con esta moción", ha concluido.