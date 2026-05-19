El PSOE pide a Ayuntamiento y Junta "mayor esfuerzo presupuestario" para combatir el alcoholismo en Málaga

Las concejalas del PSOE Rosa del Mar Rodríguez y Carmen Martín durante una reunión con la directiva de la organización Área Alcoholismo - PSOE

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en la capital ha pedido al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía "un mayor esfuerzo presupuestario para combatir el alcoholismo en la ciudad", mostrando "apoyo firme y compromiso" con la organización AREA, que desde el año 1979 presta su servicio integral de manera gratuita y que "en estos momentos se enfrenta al colapso de su atención por falta de recursos".

Así lo ha explicado la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez en compañía de la concejala socialista Carmen Martín, durante una reunión con directiva, trabajadores y usuarios de AREA en la capital. Rodríguez defenderá una moción en esta línea de apoyo el próximo jueves en la Comisión de Derechos Sociales.

Rodríguez ha alertado de la "grave situación que atraviesa el centro" y ha exigido que las administraciones local y autonómica "dejen de ponerse de perfil ante una enfermedad crónica que afecta a entre 30.000 y 50.000 personas en Málaga".

También ha criticado que la Junta de Andalucía "deriva continuamente a pacientes a esta entidad sin aportar prácticamente nada", lo que en la práctica está "convirtiendo a ÁREA en un servicio concertado con las mismas colas y las mismas esperas que nos encontramos ya en los centros de salud".

En este punto, ha recordado que el trabajo social, médico y psicológico que realiza la asociación "no lo cubre ni la sanidad pública ni las políticas sociales públicas", por lo que precisan de "un compromiso económico real para poder seguir adelante".

Por su parte, Ana Gutiérrez, trabajadora social de ÁREA, ha evidenciado "la precaria situación en la que el equipo técnico desarrolla su labor", reclamando a Junta y Ayuntamiento que "escuchen" sus demandas.

La moción que defenderá Rodríguez el próximo jueves insta a reconocer públicamente "la ingente labor de ÁREA", que "actúa como red de seguridad colaborando con el Comedor de Santo Domingo, el Instituto Andaluz de la Mujer o San Juan de Dios, entre otros".

Además, la socialista pide "materializar este apoyo incrementando la aportación municipal y las subvenciones autonómicas para garantizar la estabilidad económica de sus programas terapéuticos".