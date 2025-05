El PSOE pide plan de protección para La Malagueta "que evite su despersonalización" como barrio residencial

Critican que chiringuitos ocupan "más espacio público del permitido", y reclaman el uso del Hospital Noble como espacio vecinal

MÁLAGA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha comparecido junto a la Asociación de Vecinos de La Malagueta para exigir al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "que escuche las demandas del barrio y deje de relegar a sus residentes en favor de un modelo turístico depredador".

"La Malagueta tiene que tener espacios públicos donde desarrollar su vida vecinal. No puede seguir siendo el único barrio sin instalaciones municipales", ha señalado Pérez, que ha exigido además el cumplimiento del acuerdo plenario para que el Hospital Noble se convierta "de una vez por todas" en un centro de uso ciudadano.

El líder socialista ha advertido de que "la desatención municipal está despersonalizando el barrio", a la vez que ha criticado que el Ayuntamiento está alimentando una burbuja especulativa que desplaza a los vecinos. "Hoy estamos aquí para denunciar cómo los chiringuitos están ocupando más espacio público del permitido, reduciendo las zonas de disfrute para la ciudadanía", ha señalado.

Acompañado por los representantes vecinales, el líder socialista ha subrayado que "La Malagueta no puede seguir sintiéndose olvidada por la gestión de Paco de la Torre", y ha respaldado el lema de la asociación: 'Muévete por tu barrio'.

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín ha lamentado que "La Malagueta vive el mismo abandono que sufren los once distritos de la ciudad, con problemas de limpieza, arbolado, inseguridad y una administración ausente". Martín ha recordado que hace más de un año el Pleno aprobó por unanimidad una moción para dotar de equipamiento social al barrio a través del Hospital Noble. "No se ha movido un solo dedo. El alcalde promete, pero no cumple ni con su propio barrio", ha reprochado.

"PLAYAS PRIVATIZADAS"

La edil también ha criticado que las playas del barrio "están siendo privatizadas poco a poco, dejando cada vez menos espacio para los vecinos", y ha exigido que De la Torre "no olvide que este es su barrio, y debería dar ejemplo cumpliendo con la palabra dada a sus vecinos". "Le pedimos que actúe, que no siga de espaldas a una parte fundamental de la ciudad".

Desde la Asociación de Vecinos de La Malagueta, su presidenta Mari Ángeles Ramírez ha denunciado la falta de equipamientos públicos: "Somos el único barrio que no tiene nada. Hace un año se acordó destinar el Hospital Noble a ello, pero no se ha hecho realidad. Es hora de ponerlo en marcha".

Ramírez también ha cargado contra la ocupación del litoral: "Los nuevos restaurantes triplican el espacio permitido, incumplen la ley de costas, y dificultan el uso vecinal de la playa. Esto no puede ser solo un espacio para turistas".

La representante vecinal ha asegurado que la asociación seguirá reclamando sus derechos: "Los vecinos no estamos solo para votar, sonreír y aplaudir. Tenemos derechos que no se están cumpliendo. Seguiremos dando la chapa, porque este barrio también es nuestro".

En la misma línea se ha pronunciado Manuel Miranda Valdés, vecino e ingeniero urbanista, que ha reclamado junto al PSOE que el solar del Astoria se destine a un gran jardín que aporte transparencia y espacio público al distrito centro, del que La Malagueta forma parte. "No queremos otro edificio, sino un gran espacio abierto que amplíe la Plaza de la Merced".