PSOE-A pide a PP y Junta "compromiso" con el derecho internacional ante el uso de bases militares andaluzas

Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A en Benalmádena (Málaga) - PSOE-A

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Andalucía ha mostrado su rechazo este viernes a "la escalada bélica en Oriente Próximo", al tiempo que ha alertado sobre el escenario de "extraordinaria gravedad para la estabilidad internacional" tras la reciente "escalada militar provocada por las operaciones armadas impulsadas por Israel y Estados Unidos contra Irán" y ha instado al Partido Popular y al Gobierno de la Junta de Andalucía a "expresar su compromiso con los principios del derecho internacional, con la defensa de la paz y con el respeto al marco jurídico que regula el uso de instalaciones militares situadas en territorio andaluz".

En su Comisión Ejecutiva Regional, celebrada durante la presente jornada en Benalmádena (Málaga), los socialistas han defendido la vigencia del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra frente a "intervenciones militares unilaterales" que, "no amparadas por el consenso internacional, tienden a generar escenarios de inestabilidad prolongada".

Así, han respaldado la decisión del Ejecutivo central de "no autorizar el uso de las bases militares de utilización conjunta" de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para estas operaciones militares.

Al hilo, han señalado la "falta de contundencia" de PP y Vox ante el conflicto. "Instamos al Partido Popular y al Gobierno de la Junta de Andalucía a expresar su compromiso con los principios del derecho internacional, con la defensa de la paz y con el respeto al marco jurídico que regula el uso de instalaciones militares situadas en territorio andaluz", han apostillado desde la formación.