PSOE pide a PP Málaga que aparte al dirigente que "presionó" a exedil de Algeciras para "encubrir" presunto acoso sexual

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este miércoles a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, que "aparte al dirigente que presionó a una exconcejala de Algeciras (Cádiz) para encubrir el presunto caso de acoso sexual que afecta al alcalde del municipio".

"Según hemos conocido hoy, Marcos Borrego, secretario de Formación Electoral del PP de Málaga y cargo de confianza en el Ayuntamiento de Algeciras, trató de forzar a la exconcejala a firmar un documento en el que se afirmaba que sufría un trastorno mental, con el objetivo de exculpar al alcalde, José Ignacio Landaluce", ha señalado el PSOE en un comunicado.

Según ha adelantado El Correo de Andalucía, un dirigente del PP presionó a una exconcejala del Consistorio de Algeciras para que firmara una carta en la que debía reconocer trastornos mentales "con el objetivo de armar la defensa legal en el caso del presunto acoso sexual sobre dos subordinadas por parte del alcalde de la ciudad y senador por Cádiz".

Así, según el diario, la exconcejala "asumía enajenación transitoria durante los días en que, en redes sociales y tras su salida del Ayuntamiento, escribió sobre presuntos episodios en los que Landaluce habría acosado sexualmente a compañeras de la corporación municipal".

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha declarado que "los hechos son de extrema gravedad" y ha exigido a la presidenta del PP de Málaga "que aparte de inmediato a este dirigente de la ejecutiva provincial. Le exigimos que adopte las mismas medidas que reclama a otras formaciones políticas cuando se ven afectadas por casos de presunto acoso sexual".

Además, ha insistido en que "no es momento de mirar hacia otro lado. Es momento de actuar, de asumir responsabilidades y de apartar a quienes intentan encubrir a un presunto acosador sexual", ha concluido.