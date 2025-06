El PSOE pide una reunión con el alcalde de Málaga para "acordar políticas de vivienda que no pueden demorarse más"

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) - El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha solicitado este lunes una reunión "urgente" de trabajo con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "para abordar de forma conjunta soluciones al que ha calificado como el mayor drama que vive hoy la ciudad: el acceso a la vivienda".

En concreto, lo ha hecho a través de una misiva, en que la que ha señalado que "estamos ante una situación de no retorno. Ya es tarde para muchas familias. Actuemos antes de que sea tarde para decenas de miles más", por ello, según ha explicado Pérez, ha pedido al regidor "que abandone la confrontación partidista y ponga remedio a este drama".

Ha recordado que Málaga "es una de las ciudades más afectadas por la crisis habitacional en España, con precios disparados, escasez de vivienda protegida y alquileres inasumibles para la mayoría de jóvenes y familias trabajadoras".

Al respecto, el portavoz socialista ha urgido a De la Torre a mantener un encuentro "para dejar a un lado los parches y las ocurrencias, y abordar de forma seria y planificada la emergencia habitacional que vive la ciudad".

También ha pedido al alcalde que exija al presidente andaluz, Juanma Moreno, "que asuma y aplique en Andalucía las medidas impulsadas por el Gobierno de España en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes".

Entre esas iniciativas, Pérez ha destacado "la calificación indefinida de la vivienda protegida, para evitar la especulación; triplicar los fondos destinados a la construcción de vivienda pública, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros, además de la creación de un censo estatal de vivienda, que permita una planificación eficaz de las políticas públicas", que son medidas más destacadas propuestas por el Gobierno central.

"La Junta de Andalucía tiene las competencias en materia de vivienda y no está haciendo nada. Moreno no construye, no promueve, no invierte en vivienda pública. De la Torre tiene que retratarse: o está con los malagueños o sigue siendo cómplice de la inacción del PP andaluz", ha añadido Pérez.

Por último, Pérez ha tendido la mano al alcalde "para acordar medidas urgentes, claras y asequibles, pensadas para las necesidades reales de los malagueños, especialmente los jóvenes y las familias", porque "desde el PSOE llegamos con propuestas, con voluntad de acuerdo, pero también con exigencia. Porque lo que está en juego es el derecho a vivir dignamente en Málaga. Y ese derecho no puede seguir esperando", ha concluido.