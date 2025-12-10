El PSOE presenta 24 enmiendas al presupuesto de Málaga por más de 116 millones

Ediles del grupo municipal socialista - PSOE

MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado 24 enmiendas al proyecto de presupuesto de Málaga para 2026 por más de 116 millones de euros "para atajar el dramático problema de la falta de vivienda asequible" ante unas cuentas que "no están pensadas desde los barrios, no resuelve el problema de habitabilidad de la ciudad de Málaga, no atiende de manera suficiente a las personas más vulnerables y no evita que los jóvenes se vayan a otros municipios para emanciparse".

En rueda de prensa, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, junto con la concejala Mari Carmen Sánchez, ha recordado que el PSOE "no por buena gestión del equipo de gobierno porque asume de partida que dejará sin ejecutar 132 millones de euros".

El grupo municipal ha criticado la "bajísima ejecución del Instituto Municipal de la Vivienda", que no alcanza el 30%, y de la Gerencia de Urbanismo, "que apenas llega al 19%", así como la falta de inversiones reales para dar respuesta a los principales problemas de Málaga, que son "la falta de vivienda asequible, la desigualdad en los barrios y que muchas barriadas tienen servicios públicos debilitados".

A su juicio, las cuentas que ha presentado el PP "no representan a la Málaga real" y "vuelven a ser papel mojado por la incapacidad crónica de ejecutar inversiones básicas para la ciudad".

De hecho, la viceportavoz socialista ha lamentado que el Instituto Municipal de la Vivienda "no esté promoviendo vivienda pública al ritmo que la ciudad necesita", por lo que "ha defendido las 24 enmiendas presentadas por los socialistas para actuar sobre lo que verdaderamente importa, mejorar la vida de los malagueños y malagueñas".

Para Sánchez, el proyecto presupuestario del PP "es irreal y decepcionante", ya que "renuncia a ejecutar 132 millones que podrían resolver muchos de los problemas estructurales de Málaga".

Así, ha criticado también "la falta de voluntad de pacto del equipo de gobierno", que "un año más ha sido incapaz de consensuar con la oposición ninguna medida que mejore el presupuesto municipal".

Sánchez ha detallado que "la primera gran prioridad de las enmiendas socialistas es la vivienda, una de las emergencias sociales más graves de la ciudad, porque más de 50.000 malagueños han tenido que abandonar Málaga en los últimos años por no poder acceder a una vivienda ni en compra ni en alquiler".

Así, para "revertir este escenario", el PSOE propone incrementar en 40 millones de euros la partida destinada a promoción y construcción de vivienda pública, reforzar con cinco millones la rehabilitación del parque de viviendas antiguas y destinar dos millones adicionales a la instalación de ascensores que garanticen accesibilidad en edificios sin ellos, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Además, precisan que "puesto que la proliferación de pisos turísticos es responsable en gran parte de la subida imparable de los precios del alquiler", el PSOE incluye una enmienda de 16 millones de euros "para impulsar la implantación de la tasa turística", reclamando a la Junta de Andalucía que apruebe el marco normativo necesario para que Málaga pueda aplicarla.

Sánchez ha señalado que "los municipios que ya la aplican en Galicia, Baleares o Cataluña financian gracias a ella políticas de vivienda y servicios públicos, algo imprescindible en una ciudad tan presionada por el turismo como Málaga".

EDUCACIÓN

Otra de las áreas "clave" es la educación pública, donde el PSOE introduce una enmienda de 3,5 millones de euros para rehabilitar centros educativos que "presentan graves problemas de mantenimiento". A ello se suma una partida de 1,5 millones destinada a la climatización de colegios públicos "ante los extremos térmicos provocados por el cambio climático".

Sobre la antigua cárcel de Cruz de Humilladero, la responsable socialista ha criticado "la tentativa del equipo de gobierno de privatizarla, pese a las promesas de convertirla en un equipamiento público como han solicitado los vecinos en los últimos años", además de colectivos de artistas locales. Por ello, el PSOE incorpora una inversión de dos millones de euros para la rehabilitación del espacio con fines sociales y comunitarios.

En materia medioambiental, el grupo socialista plantea destinar tres millones de euros a la renaturalización del río Guadalmedina, "una alternativa sostenible frente a la estrategia del PP de seguir construyendo plataformas y pasarelas que podrían agravar el riesgo en episodios de lluvias torrenciales".

También el PSOE propone además diez millones de euros para un plan de choque que "reduzca la brecha de inversión entre distritos". En el ámbito de la movilidad, las enmiendas incluyen una inversión de 5,7 millones para incorporar diez autobuses articulados a la flota de la EMT, una medida esencial ante la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones.

Sánchez ha explicado que "muchos vecinos que viven fuera del término municipal se ven obligados a desplazarse diariamente a Málaga para trabajar" y que "el Ayuntamiento no puede penalizar a quienes no tienen alternativas de transporte".

Asimismo, propone 1,5 millones de euros para crear aparcamientos disuasorios en Ciudad Jardín, Campanillas, Martín Carpena, Puerto de la Torre y la zona Universidad, además de 500.000 euros para el mantenimiento y mejora de los carriles bici.

DEPORTE

En materia deportiva, los socialistas destinan 1,5 millones de euros a la creación de nuevos espacios deportivos al aire libre y 500.000 euros para iniciar el proyecto del polideportivo cubierto de Churriana.

También se refuerza la protección animal con un millón de euros para mejorar el Centro Municipal de Protección Animal, en respuesta a las quejas de asociaciones y vecinos por el estado de las instalaciones.

MEDIDAS FISCALES

En el apartado fiscal, el PSOE incluye seis millones de euros para avanzar en las bonificaciones del impuesto de plusvalía mortis causa, un compromiso aprobado por el pleno y "que sigue sin cumplirse".

Sánchez ha pedido al equipo de gobierno del PP "que deje de castigar a familias que heredan la vivienda en la que han vivido toda la vida tras perder a sus padres. No hay que hacer caja con ellas".

El área social también es reforzada con una enmienda de un millón de euros para combatir la pobreza infantil y dos millones para mejorar la atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Por otro lado, el grupo socialista propone además 500.000 euros para programas de refuerzo emocional dirigidos a jóvenes, especialmente afectados por problemas de salud mental y dificultades para construir un proyecto de vida estable.

Otra de las prioridades es el apoyo al pequeño comercio, para lo que se incorpora una partida de dos millones de euros destinada a proteger el comercio de cercanía, amenazado por la presión de las grandes superficies, el comercio online y la conversión de locales en viviendas de uso turístico.