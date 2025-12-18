El PSOE propone a Marisa Bustinduy como presidenta de la gestora en Torremolinos (Málaga)

Archivo - La presidenta del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy, en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha propuesto a Marisa Bustinduy como presidenta de la gestora del partido en Torremolinos (Málaga) y a José Antonio Rosa y Leticia Teboul como vocales tras la suspensión cautelar de militancia del secretario local, Antonio Navarro, por una denuncia de presunto acoso sexual a una militante.

Bustinduy es la actual presidenta del PSOE de Málaga y ha sido secretaria general de los socialistas malagueños, parlamentaria andaluza, senadora y vicepresidenta de la Diputación de Málaga, entre otras responsabilidades, han señalado desde el PSOE en un comunicado.

Por su parte, José Antonio Rosa es abogado urbanista. Ha sido jefe de Sección de Ejecución del Planeamiento en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y profesor asociado en la Universidad de Málaga. Militante socialista en Torremolinos, ha sido presidente de la última dirección local del partido.

Por último, Leticia Teboul es abogada laboralista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Es también militante socialista en Torremolinos, donde ha sido concejala del Ayuntamiento durante ocho años.

La ejecutiva provincial del PSOE de Málaga abordará en su reunión de este próximo viernes la aprobación de esta gestora, que asumirá la dirección de la Agrupación Municipal del PSOE de Torremolinos hasta que se restablezca su vida orgánica con la elección de una nueva ejecutiva local en asamblea.