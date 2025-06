El PSOE reclamará en pleno de Diputación de Málaga infraestructuras y servicios sanitarios "pendientes" en la Axarquía

ANTEQUERA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial del PSOE y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha anunciado que va a reclamar en el pleno de la Diputación mde Málaga las infraestructuras y los servicios sanitarios "pendientes" en la comarca de Antequera.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa en la puerta del hospital comarcal, ha asegurado que la sanidad pasa en Antequera por una situación "crítica".

"Juanma Moreno Bonilla está priorizando los conciertos con la sanidad privada en lugar de reforzar el sistema sanitario público, lo que hace cada día es invertir más en la sanidad privada y en estos conciertos", ha dicho.

"En esta comarca vemos que cuando sale un equipo médico a cubrir una urgencia falta personal. Reivindicamos también algo que es histórico: la implantación del 061, Antequera es la única cabecera de comarca sin el 061 implantado todavía", ha manifestado.

"Queremos la implantación de los equipos 24 horas de ambulancia, con todo el personal que conlleva, para que puedan cumplir con un servicio de calidad. Y, por supuesto, el incremento de personal en este hospital", ha expuesto.

"No vamos a permitir que el Partido Popular siga desmantelando la sanidad pública. Nos están abandonando, no queremos que nuestros vecinos y vecinas sean ciudadanos de segunda, sino que tengan la misma sanidad pública vivan donde vivan. No nos podemos regir por un código postal, por nuestra economía, por nuestro bolsillo, para tener una sanidad pública de calidad", ha concluido.

PROPUESTAS

Lara ha adelantado que el PSOE ha registrado una moción con las reivindicaciones sanitarias de la comarca que se debatirá en el pleno extraordinario solicitado por el PSOE.

De esta forma, el PSOE va a instar a la Junta de Andalucía a que ejecute las ampliaciones o construcciones de nuevos consultorios médicos o centros de salud en las localidades de Cañete la Real, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva del Rosario y Villanueva de Tapia.

Asimismo, va a instar a la Junta a dotar del servicio de ambulancia 24 horas a Almargen, Cuevas del Becerro, Humilladero y Villanueva del Trabuco. También va a instar al Gobierno andaluz a implantar el servicio de 061 en el Hospital de Antequera, para articular las emergencias de toda la comarca.

Y, por último, va a instar a la Junta a incrementar en el Hospital de Antequera el número de médicos de urgencias, pediatras y especialidades básicas como Neurología.