PSOE-A urge comparecencias de la Junta en el Parlamento por su gestión del temporal, de la gripe y de cribados de cáncer

Archivo - La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene en lo que es el último Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁRTAMA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz va a pedir la comparecencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, "de manera urgente y extraordinaria" en la Cámara andaluza, para abordar su gestión en relación al temporal que en las últimas fechas ha afectado a puntos de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, así como por la situación vivida en los centros de salud durante la epidemia de gripe este invierno, y por el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en una atención a medios durante una visita al municipio malagueño de Cártama, uno de los más afectados por el temporal que recientemente ha afectado a la provincia de Málaga, en compañía de su alcalde, el socialista Jorge Gallardo, y del secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar.

María Márquez ha subrayado que, como consecuencia del temporal, "muchos vecinos" de las citadas tres provincias andaluzas han tenido que ser "desplazados" y algunos "rescatados de sus casas", y "hay gente que ha dormido en pabellones, gente muerta de miedo, que no sabe si lo va a perder todo, si va a poder volver a su casa o que, si vuelve, no sabe cuándo va a tener que volver a salir".

Por eso, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha considerado "necesario, urgente, inmediato", que el Gobierno de la Junta de Andalucía "dé explicaciones en el Parlamento, porque no puede volver a pasar, y la gente no puede volver a su casa con este miedo y sufrimiento", ha aseverado.

Asimismo, María Márquez ha justificado la solicitud de comparecencia urgente del Gobierno andaluz en el Parlamento en relación a la epidemia de gripe por los "tantos problemas" que, según ha criticado, se han dado en "estos días de vacaciones y de fiestas" navideñas en las que "tanta gente ha tenido" dicha enfermedad y que "ir a urgencias", y que "no ha podido conseguir una cita con el médico".

De esta manera, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento apruebe una "comparecencia extraordinaria" del Gobierno andaluz del PP-A para que éste "explique por qué no ha habido un plan para prevenir el desastre" con su "gestión de la gripe", teniendo en cuenta, según ha subrayado su portavoz, que ha habido gente enferma que "ha pedido cita hace unos días" para su médico de cabecera, y no se la dan "hasta el 16 de enero".

"Ha habido un colapso en las urgencias tremendo, y queremos que se den explicaciones en el Parlamento de Andalucía" por ello, ha enfatizado la representante del PSOE-A, quien también quiere que la Junta aborde en el Parlamento su gestión del programa de cribado de cáncer de mama al hilo de unas "declaraciones en los últimos días" de representantes de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, Amama, que advirtieron de "los retrasos que se estaban produciendo en el cribado del cáncer de mama".

La portavoz socialista ha señalado que "la Junta de Andalucía no puede dar un carpetazo y dar por cerrado este asunto", y desde el PSOE-A quieren preguntarle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "si ya se ha lavado la cara" tras encarnar al rey Baltasar en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, y "si ya está dispuesto a trabajar por los problemas de los andaluces".

En esa línea, María Márquez ha comentado que "no se puede soportar tanto abandono por parte de un presidente que, desde la frivolidad más absoluta, no está donde se le espera, no está donde tiene que estar, en la responsabilidad que representa y que debería ejercer".

La portavoz ha concluido insistiendo en justificar la solicitud del Grupo Socialista para que "se convoquen plenos y comisiones extraordinarias" en el Parlamento, "porque son muchas las explicaciones que tiene que dar el Gobierno" andaluz y que "merecemos y necesitamos los andaluces", según ha zanjado.