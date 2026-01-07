Vox pide a la Junta "ayudas urgentes" tras el temporal y que se deje de "parches"

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira (c.), este miércoles en Chipiona (Cádiz) - VOX

CHIPIONA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha exigido este miércoles a la Junta "ayudas urgentes" ante las pérdidas y una "solución definitiva" para las familias afectadas por las consecuencias de la borrasca Francis y que se deje de "parches".

Así lo ha manifestado Gavira tras conocer los daños del temporal en Chipiona (Cádiz) y mantener una reunión con agricultores y con el presidente de la Asociación de Agricultores Costa noroeste. Ha anunciado la presentación esta semana de una iniciativa en el Parlamento para "exigir ayudas urgentes a la Junta".

Gavira ha criticado que, mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ha dedicado a vender su libro, a hablar de su manual más que de convivencia, de conveniencia, y a medirse el traje para disfrazarse y poder tirarle caramelos a los niños", 471 familias en la provincia de Cádiz y 12 familias en la de Málaga "han tenido que abandonar sus casas porque les entraba el agua" a consecuencia de la borrasca Francis.

A este respecto, Gavira ha subrayado que Moreno Bonilla "solo se preocupa de su beneficio" y "no le convienen los problemas de Andalucía" porque "no sabe hacerles frente ni darles respuesta", como se ha visto con "la atención sanitaria, la educación, la dependencia y las infraestructuras".

"Moreno Bonilla es el gran impostor de nuestra tierra", ha sentenciado Gavira, quien ha reclamado "más infraestructuras hídricas, más encauzamiento de los ríos, más limpieza de los ríos y más hablar de los problemas reales que tenemos los andaluces, frente al autobombo, la publicidad y la propaganda del Gobierno de Moreno Bonilla".

Asimismo, el portavoz ha señalado que "alguien que no es capaz de dar respuesta a los problemas que tenemos los andaluces no merece gobernarlos". Sobre ello, Gavira ha pedido a los andaluces este 2026, en las próximas elecciones autonómicas, "echar a Moreno, que no se preocupa de los intereses de todos los andaluces".

Con respecto a las infraestructuras necesarias, el portavoz de Vox ha exigido "hacer las presas, los pantanos y los embalses" para que puedan embalsar el agua que se necesita cuando no llueve tanto, apuntando que el principal problema "es la subida del nivel freático del acuífero que afecta a 350 hectáreas y la falta de infraestructuras".

El portavoz ha subrayado que "no podemos evitar las lluvias", pero "sí podemos tomar medidas para evitar las inundaciones y que afecten a nuestros campos y que pongan en riesgo vidas humanas". Sin embargo, Gavira ha denunciado que el PP y el PSOE "nunca han querido hacer frente a las mismas".

Ha lamentado que haya familias que "se han ido de su casa, que han tenido que dormir en polideportivos y, sobre todo, que no sabían cuándo iban a volver", y ha advertido de que esto ha ocurrido una semana después de que tres andaluces "perdieran la vida por las consecuencias de la penúltima borrasca que ha llegado a nuestra tierra".

Finalmente, Gavira ha lamentado los daños que han sufrido en Huelva como, por ejemplo, "las carreteras cortadas, los caminos intransitables, las fincas arrasadas y los agricultores que lo han perdido absolutamente todo". Del mismo modo, el portavoz de Vox ha alertado, en su visita a fincas de flor cortada afectadas en Chipiona, de las "grandes pérdidas que han sufrido" a las puertas de la campaña de San Valentín, que "tantos recursos, empleo y riqueza crea en esa parte de la provincia de Cádiz".