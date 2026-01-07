Vox pide a la Junta "ayudas urgentes" tras el temporal y que se deje de "parches"

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira (c.), este miércoles en Chipiona (Cádiz)
El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira (c.), este miércoles en Chipiona (Cádiz) - VOX
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 7 enero 2026 12:54
CHIPIONA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha exigido este miércoles a la Junta "ayudas urgentes" ante las pérdidas y una "solución definitiva" para las familias afectadas por las consecuencias de la borrasca Francis y que se deje de "parches".

Así lo ha manifestado Gavira tras conocer los daños del temporal en Chipiona (Cádiz) y mantener una reunión con agricultores y con el presidente de la Asociación de Agricultores Costa noroeste. Ha anunciado la presentación esta semana de una iniciativa en el Parlamento para "exigir ayudas urgentes a la Junta".

Gavira ha criticado que, mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ha dedicado a vender su libro, a hablar de su manual más que de convivencia, de conveniencia, y a medirse el traje para disfrazarse y poder tirarle caramelos a los niños", 471 familias en la provincia de Cádiz y 12 familias en la de Málaga "han tenido que abandonar sus casas porque les entraba el agua" a consecuencia de la borrasca Francis.

A este respecto, Gavira ha subrayado que Moreno Bonilla "solo se preocupa de su beneficio" y "no le convienen los problemas de Andalucía" porque "no sabe hacerles frente ni darles respuesta", como se ha visto con "la atención sanitaria, la educación, la dependencia y las infraestructuras".

"Moreno Bonilla es el gran impostor de nuestra tierra", ha sentenciado Gavira, quien ha reclamado "más infraestructuras hídricas, más encauzamiento de los ríos, más limpieza de los ríos y más hablar de los problemas reales que tenemos los andaluces, frente al autobombo, la publicidad y la propaganda del Gobierno de Moreno Bonilla".

Asimismo, el portavoz ha señalado que "alguien que no es capaz de dar respuesta a los problemas que tenemos los andaluces no merece gobernarlos". Sobre ello, Gavira ha pedido a los andaluces este 2026, en las próximas elecciones autonómicas, "echar a Moreno, que no se preocupa de los intereses de todos los andaluces".

Con respecto a las infraestructuras necesarias, el portavoz de Vox ha exigido "hacer las presas, los pantanos y los embalses" para que puedan embalsar el agua que se necesita cuando no llueve tanto, apuntando que el principal problema "es la subida del nivel freático del acuífero que afecta a 350 hectáreas y la falta de infraestructuras".

El portavoz ha subrayado que "no podemos evitar las lluvias", pero "sí podemos tomar medidas para evitar las inundaciones y que afecten a nuestros campos y que pongan en riesgo vidas humanas". Sin embargo, Gavira ha denunciado que el PP y el PSOE "nunca han querido hacer frente a las mismas".

Ha lamentado que haya familias que "se han ido de su casa, que han tenido que dormir en polideportivos y, sobre todo, que no sabían cuándo iban a volver", y ha advertido de que esto ha ocurrido una semana después de que tres andaluces "perdieran la vida por las consecuencias de la penúltima borrasca que ha llegado a nuestra tierra".

Finalmente, Gavira ha lamentado los daños que han sufrido en Huelva como, por ejemplo, "las carreteras cortadas, los caminos intransitables, las fincas arrasadas y los agricultores que lo han perdido absolutamente todo". Del mismo modo, el portavoz de Vox ha alertado, en su visita a fincas de flor cortada afectadas en Chipiona, de las "grandes pérdidas que han sufrido" a las puertas de la campaña de San Valentín, que "tantos recursos, empleo y riqueza crea en esa parte de la provincia de Cádiz".

