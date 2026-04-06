Quirónsalud Málaga cuenta con Unidad de Sexología orientada a ofrecer "atención profesional, cercana y confidencial"

Luis Montoya, sexólogo Hospital Quirónsalud Málaga - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con una Unidad de Sexología orientada a ofrecer "una atención profesional, cercana y confidencial bajo la premisa de que cuidar la salud sexual es cuidar la calidad de vida".

Uno de cada cuatro españoles (24,6%) no ha mantenido relaciones sexuales en el último año, según el estudio 'Sexualidad: hábitos y opiniones' elaborado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), principalmente por falta de interés o deseo sexual.

Este dato refleja, según apunta Luis Montoya, especialista de la Unidad de Sexología del Hospital Quirónsalud Málaga, "un cambio relevante en la forma en que la sociedad vive su sexualidad, en un contexto marcado por la transformación de los vínculos afectivos, la influencia de las redes sociales y una creciente diversidad en los modelos de relación".

El estudio señala que, entre quienes no han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, los principales motivos son la falta de interés o deseo sexual (16,3%), la viudedad (13,5%) y problemas de salud (12,2%).

A pesar de ello, "el 73,3% de los encuestados afirma estar muy o bastante satisfecho con su vida sexual, lo que pone de manifiesto que la sexualidad va más allá de la frecuencia y está estrechamente vinculada al bienestar emocional y a la calidad de las relaciones", señala el sexólogo.

La encuesta del CIS evidencia un cambio profundo en las relaciones afectivas y sexuales en España: "más inestables, cambiantes y con mayor generación de inseguridad". Como aspectos positivos, los encuestados destacan de este nuevo contexto que genera "mayor libertad individual, más igualdad y mayor satisfacción".

Al respecto, Luis Montoya, especialista de la nueva Unidad de Sexología del Hospital Quirónsalud Málaga, ha subrayado la necesidad de abordar la sexualidad desde una perspectiva sanitaria integral y ha recordado que "la Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. No se trata solo de actividad sexual, sino de calidad de vida, como también se deduce del estudio publicado".

Según el especialista, "entre un 30% y un 70% de la población experimentará algún tipo de dificultad o malestar sexual a lo largo de su vida, aunque sólo entre un 1% y un 10% consulta por iniciativa propia".

Para dar respuesta a esta realidad, el Hospital Quirónsalud Málaga ha puesto en marcha una Unidad de Sexología, dentro del Servicio Integral de Ginecología, "orientada a ofrecer una atención profesional, cercana y confidencial", ha indicado Quirónsalud en un comunicado.

Esta consulta está dirigida tanto a personas con dificultades sexuales como a aquellas que desean mejorar su bienestar íntimo y relacional.

Entre los motivos de consulta más frecuentes destacan: alteraciones del deseo sexual, dolor en las relaciones (dispareunia), dificultad o imposibilidad para la penetración (vaginismo), dificultades de excitación u orgasmo, disfunción eréctil o problemas eyaculatorios, cambios asociados a embarazo, posparto o tratamientos médicos, insatisfacción o malestar en la pareja. Asimismo, la unidad incorpora un módulo específico de salud sexual en perimenopausia, menopausia y posmenopausia.

Por otro lado, el experto ha recordado que "cuidar la salud sexual es cuidar la calidad de vida, puesto que una vida sexual satisfactoria y consensuada aporta múltiples beneficios físicos, pues mejora el sistema inmunológico, la salud cardiovascular, la calidad del sueño y reduce el estrés; psicológicos, ya que aumenta el bienestar, mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad; relacionales, al mejorar la intimidad, confianza y comunicación en la pareja; o cognitivos, porque la actividad sexual incrementa la vitalidad, la concentración y la claridad mental".