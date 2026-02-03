Quirónsalud Málaga pone en marcha una exposición que recorre el proceso del cáncer desde la perspectiva de una paciente

Quirónsalud Málaga pone en marcha una exposición de obras collage que recorre el proceso del cáncer desde la perspectiva de una paciente. - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, el Hospital Quirónsalud Málaga inaugura una exposición artística que pone rostro, emociones y palabras al proceso de la enfermedad oncológica desde la mirada de quien la ha vivido en primera persona.

La muestra "Transitar la enfermedad" reúne una recopilación de 21 obras de collage creadas por Pilar Grund, paciente oncológica y presidenta del equipo BCS Málaga Dragon Boat, con la que recorre los distintos momentos del proceso de la enfermedad del cáncer: el diagnóstico, los tratamientos, la pérdida, el miedo, la fragilidad, pero también el acompañamiento, la resiliencia, el humor, el autocuidado y la necesidad de seguir viviendo con sentido.

La exposición, abierta al público general durante todo el mes de febrero, comienza en el Hospital de Día Quirónsalud Málaga, en el pasillo de la planta baja que va hacia el Área Integral de Oncología; y continúa en la primera planta del Hospital Quirónsalud Málaga, en el pasillo anexo al Hospital de Día Oncohematológico.

La técnica empleada no es menos importante: el collage analógico, que la autora valora especialmente por los procesos manuales, la observación consciente y la paciencia que requiere. "El principal objetivo de este proyecto es compartir con otros pacientes, acompañantes, familiares y personal del hospital lo aprendido en estos años de proceso. Considero urgente y necesario naturalizar y dialogar sobre un tema que, en gran medida, muchos pacientes viven en soledad", explica Pilar Grund.

Bajo un enfoque profundamente humano y honesto, cada obra funciona como una estación del camino que atraviesan muchas personas con cáncer: "desde la pérdida del cabello y otros efectos secundarios de los tratamientos, hasta la importancia del apoyo emocional, el contacto físico o la respiración consciente", la exposición invita al espectador a comprender la enfermedad más allá de los datos clínicos.

"Este proyecto nace desde el respeto y la responsabilidad de saber que será visto por personas que están transitando el mismo camino que yo. Hablo su mismo lenguaje", explica la autora.

Pilar Grund ha convivido con distintos diagnósticos oncológicos a lo largo de más de una década. En su proceso, el arte, y en especial el collage, se ha convertido en una herramienta de expresión, orden emocional y acompañamiento, permitiéndole transformar la experiencia de la enfermedad en un relato compartido que interpela tanto a pacientes como a familiares y profesionales sanitarios.

Además de su faceta artística, Grund es presidenta de BCS Málaga Dragon Boat, una asociación formada por mujeres supervivientes de cáncer de mama que practican remo y piragüismo BCS (Breast Cancer Survivors) como parte de su recuperación física y emocional y que representan un movimiento internacional de superación y apoyo mutuo.

La exposición se enmarca dentro de las iniciativas con motivo del Día Mundial del Cáncer, "una enfermedad por la que mueran al año en el mundo casi diez millones de personas y fecha clave para recordar la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz, el acompañamiento integral y la humanización de la atención sanitaria, dando voz a quienes viven la enfermedad desde dentro, como es el caso de Pilar", destaca el doctor César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General de Quirónsalud Málaga, quien junto a la doctora Laura Benítez, especialista de Ginecología, también han tratado a la autora de la exposición.