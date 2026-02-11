Reabierta al tráfico la carretera provincial MA-4105 entre Canillas de Aceituno y Sedella (Málaga)

Tras dos días en los que la Diputación ha hecho labores de acondicionamiento de la carretera MA-4105, que va desde Canillas de Aceituno a Sedella, la vía vuelve a estar abierta al tráfico.

La Diputación de Málaga ha informado de la reapertura al tráfico de la carretera MA-4105 entre los municipios de Canillas de Aceituno y Sedella. Así, ya han concluido los trabajos previstos por la institución provincial para el vaciado de las mallas de contención que estaban colmatadas, así como los de retirada de materiales que obstaculizaban la vía.

Tras esta intervención, la comarca de la Axarquía solo mantiene actualmente una carretera cortada al tráfico, concretamente la MA-3102 de Los Arrieros en el municipio de Colmenar.

Por otro lado, el último parte de actualización del estado de la red provincial de carreteras por parte de la Diputación de Málaga ofrecido este mismo miércoles señalaba que la mayoría de las carreteras que están cortadas en la provincia se encuentran en la comarca de la Serranía. Se trata de la MA-8401 de Benaoján a Cortes de la Frontera; MA-8306 de Benalauría; MA-8302 de Genalguacil; MA-7402 al yacimiento arqueológico de Acinipo en Ronda; MA-7300 de Igualeja a Pujerra; y MA-8406 de la Venta de La Leche. Las dos últimas están cortadas únicamente al tráfico pesado.

Por otra parte, en la comarca de Antequera, permanecen cortadas la MA-6406 en Almargen y la MA-6101 Villanueva de Algaidas a la altura de la barriada de La Parrilla.