El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga incorpora 50 nuevos efectivos en las próximas semanas

Graduación de los 50 nuevos efectivos del Cuerpo de Bomberos de Málaga - EDU ROSA/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga incorporará en las próximas semanas a 50 nuevos funcionarios, por lo que la plantilla quedará compuesta por 306 efectivos. Se trata de la promoción que acaba de completar el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Espam).

El concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha asistido al acto de clausura del curso de formación, que ha tenido lugar en el Parque Central de Bomberos (Martiricos), así como responsables y profesores de la Espam y mandos del Real Cuerpo de Bomberos, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Este curso es la última prueba prevista en la convocatoria de plazas de bombero publicada en las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023. Estos 50 nuevos funcionarios se sumarán a los 40 que se incorporaron en diciembre de 2023, así como a los cuatro oficiales técnicos que tomaron posesión el pasado mes de mayo.

Además, en las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, se contemplan otras 45 plazas, y cara a la oferta de empleo público de 2026 se está trabajando en la propuesta de 40 más.

En paralelo, se ha completado el proceso de reclasificación profesional de 162 bomberos, estando en marcha el proceso de otros 23 que quedaron pendientes en la anterior convocatoria porque aún no reunían los requisitos. En julio de 2024 entró en vigor el nuevo reglamento que regula la organización interna y el funcionamiento del servicio.