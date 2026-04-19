La Red de Bibliotecas Municipales de Málaga programan actividades como visitas y talleres por el Día del Libro

Archivo - Biblioteca Manuel Altolaguirre de Málaga. - WEB AYUNTAMIENTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Municipales de Málaga celebra el Día Internacional del Libro con un programa que incluye visitas, talleres didácticos y actividades gratuitas destinadas a todos los públicos. El programa comienza este lunes, 20 de abril, y continuará a lo largo de la semana.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado, en el que han indicado que a través de estas acciones, las bibliotecas municipales conmemoran esta efeméride, que se celebra el 23 de abril coincidiendo con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Sesiones de magia, talleres de poesía o clubes de lectura para adultos son algunas de las actividades que acogerán los equipamientos municipales en cada uno de los distritos durante la próxima semana.

No obstante, la Red Municipal de Bibliotecas también lleva a cabo un programa en paralelo con los centros educativos para actividades como 'Conoce tu biblioteca' para escolares de Primaria y Secundaria que tendrá lugar en los próximos días en las bibliotecas Manuel Altolaguirre, Jorge Luis Borges, Salvador Rueda y Emilio Prados.

También está el 'Cuentacuentos del Día del Libro', destinado a los escolares de Educación Infantil en la biblioteca Francisco de Quevedo; y las presentaciones de libros para estudiantes de Primaria en la biblioteca Jorge Guillén.

Así, el programa del Día Internacional del Libro contará con la actividad del Club de Lectura para Adultos, con inscripciones gratuitas, previa inscripción, que está formado por un número de personas que se reúnen regularmente en la biblioteca para compartir la experiencia de la lectura mediante el comentario del libro elegido.

En este sentido, la biblioteca Manuel Altolaguirrre (Distrito Cruz del Humilladero) abordará los libros 'Rewind' de Juan Tallón (20 de abril) y 'Cervantes para cabras; Marx para ovejas' de Pablo Santiago Chiquero (23 de abril).

El 20 en la Jorge Guillén (Distrito Centro) será el libro 'La sociedad literaria y del pastel de piel de patata' de Mary Ann Shaffer; y el 24 en Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores), 'Brújula', de Mathias Enard.

En cuanto al taller de poesía, también con inscripciones gratuitas, previa inscripción, se trabaja los distintos recursos poéticos dando a conocer poetas de diferentes etapas y movimientos literarios. Será el 22 de abril a las 18,00 horas en Manuel Altolaguirrre.

Otra actividad es 'Tardes de cuento', dirigida a menores de entre cuatro y diez años. Se trata de una sesión de cuentacuentos narrados por 'Cientacuentos y Cuentapies' con el título '¿Te lo cuento por teléfono? Homenaje a Gianni Rodari'. Será el 23 de abril a las 18,00 horas en la biblioteca Vicente Espinel.

Además, está 'Cuentos al aire', dirigida al público infantil y familiar, que contempla sesisones de cuentacuentos en los parques, donde el público infantil puede disfrutar de la diversión y los juegos, además de la lectura.

Así, se ha previsto el 20 de abril en el Parque de las Cofradías; el 21 en el Parque del Oeste; el 22 en el Parque del Norte; el 23 en el Parque del Día; y al día siguiente en el Parque María Luisa. Todas estas actividades son a las 18,30 horas.

Asimismo, se han programado Talleres en Familia, para menores de entre cuatro y diez años y familias; talleres de manualidades creativas relacionados con los libros y la lectura para disfrutar en familia. Será el 24 a las 17,00 horas, en la biblioteca Manuel Altolaguirre.

La actividad 'El gran Dullón', espectáculo de magia para niñas y niños de siete a 12 años a cargo de 'El Gran Dullón', alter ego ilusionista que deleitará a los más pequeños con sus trucos. Será el 20 de abril en las instalaciones Cristóbal Cuevas.

Por último, 'Agatha Christie, la reina del crimen' es una actividad dirigida al público adulto. Una charla sobre la vida y la obra de la escritora británica y su influencia en autores posteriores, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. Será el 22 de abril a las 18,00 horas en Manuel Altolaguirre.