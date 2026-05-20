Reforestarán terrenos del cementerio de San Gabriel de Málaga para crear un sumidero de dióxido de carbono

Un convenio entre Parcemasa y Sando Conservación y Energía permitirá reforestar terrenos del cementerio de San Gabriel para crear un sumidero de dióxido de carbono - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), y Sando Conservación y Energía han suscrito un convenio para la creación de un sumidero de dióxido de carbono (CO2) en terrenos del cementerio de San Gabriel mediante la plantación de 3.700 árboles de distintas especies (pinos, cornicabra, algarrobos y olivos) con los que la entidad privada compensará las emisiones a la atmósfera que genera por su actividad.

Esta iniciativa abre un camino para que otras empresas puedan sumarse y reforestar otras zonas del Parque Cementerio para generar una gran masa arbórea en el marco de la estrategia municipal para incrementar las zonas verdes de la ciudad y de las áreas forestales para mejorar la calidad del aire y potenciar la biodiversidad al aportar nuevos hábitats de aves e insectos.

El acuerdo, que ha sido firmado por la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y el director general de Sando Conservación y Energía, Jorge Gámiz, consiste en la puesta a disposición por parte de Parcemasa de un espacio de 37.000 metros cuadrados situados en la zona noreste del Parque Cementerio --paralelo al vial de la zona este del cementerio y las instalaciones del cementerio municipal de animales de compañía-- que actualmente está ocupada por matorral y arbolado disperso.

Unos terrenos que Sando Conservación y Energía se compromete a repoblar y mantenerlos durante el periodo de vigencia del mismo (30 años), cifrándose el valor económico de su intervención a 84.756,6 euros, incluida la instalación de un sistema de riego.

Por su parte, la entidad municipal deberá mantener el destino de la masa arbórea plantada durante este periodo, conservando la propiedad y la capacidad de disposición sobre la misma.

Así, Parcemasa reforestará parte de su espacio sin coste y contribuirá a mejorar la biodiversidad generando un nuevo hábitat para la flora y fauna autóctonas, mientras Sando Conservación y Energía compensa sus emisiones de CO2 a la atmósfera mediante la creación de este sumidero.

Una actuación que se enmarca en el desarrollo del Plan Director de Sostenibilidad 2025-2028 de la compañía y la implantación de soluciones alineadas con la Agenda 2030 y los objetivos de descarbonización.

En la línea de la apuesta de Parcemasa por la sostenibilidad, cabe destacar la entrada en servicio en septiembre de 2023 del parque fotovoltaico en el cementerio de San Gabriel destinado al autoconsumo y que inyecta a la red energía eléctrica suficiente para cubrir la mayor parte de la demanda de las dependencias y servicios del complejo funerario en horario diurno.

En esta primera fase, la planta está formada por 1.052 paneles instalados en la cubierta de 38 de los 212 bloques de nichos que componen la necrópolis.

Además, Parcemasa cuenta con la calificación como Arboreto por la Asociación Internacional Arbnet por la conservación de especies arbóreas en el Jardín del Recuerdo, siendo el único cementerio europeo con tal consideración.

Se trata de un espacio de cinco hectáreas habilitado en 2016 en el cementerio de San Gabriel en el que familiares pueden depositar las cenizas de un ser querido bajo el árbol con el que se sientan más identificados.