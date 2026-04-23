Regresan los medios desplegados por incendio en Casares (Málaga) al tratarse de una quema de cañas

Declarado un incendio forestal en un paraje de Casares. - VÍDEO INFOCA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que los medios desplegados por un posible incendio en el término municipal de Casares (Málaga) han vuelto a su base al tratarse de una quema de cañas.

Así, inicialmente, Infoca ha indicado, a través de un mensaje de su cuenta en la red social X, que se habían activado varios medios, tanto terrestres como aéreos, para controlar el fuego.

Pero, posteriormente, han precisado que se trata de una quema de cañas procedentes de los últimos temporales, por lo que los medios han vuelto a su base.