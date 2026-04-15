Renfe activa un plan especial de Cercanías durante la Feria de los Países en Fuengirola (Málaga)

Archivo - Estación de Cercanías de Fuengirola - EUROPA PRESS/ RENFE - Archivo

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado un dispositivo de refuerzo de la línea C-1 de Cercanías Málaga con motivo de la XXX Feria Internacional de los Países de Fuengirola, que se desarrollará del 29 de abril al 3 de mayo.

Según han indicado en un comunicado, durante estos días la frecuencia de paso de los trenes de la C-1 Málaga Centro Alameda-Fuengirola se reducirá de 30 a 20 minutos en horario nocturno.

En concreto, estos refuerzos comenzarán a partir de las 21,30 horas desde Málaga Centro Alameda hacia Fuengirola, mientras que los servicios de regreso desde Fuengirola estarán disponibles desde las 22,20 horas.

Los horarios previstos para los desplazamientos serán salidas desde Málaga Centro Alameda: 21,30 horas, 21,50 horas, 22,10 horas, 22,30 horas, 22,50 horas, 23,10 horas y 23,30 horas. Por su parte, salidas especiales desde Fuengirola: 22,20 horas, 22,40 horas, 23,00 horas, 23,20 horas, 23,40 horas, 00,00 horas y 00,20 horas.

Además, entre el 30 de abril y el 3 de mayo, se han programado tres trenes especiales nocturnos con salida desde Los Boliches y destino Málaga a las 02,30 horas, 03,00 horas y 04,40 horas, para facilitar el regreso a los asistentes.