Renfe inicia las obras de renovación del sistema de iluminación de la estación de Guadalhorce

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS

Renfe ha iniciado esta semana las obras de renovación de la iluminación de la estación de Guadalhorce por un nuevo sistema led que favorecerá la eficiencia energética y mejorará la seguridad de las instalaciones.

Estos trabajos, en los que se sustituirán todos los sistemas actuales de la estación, tanto normal como de emergencia, de ambos andenes, prevestíbulo y vestíbulo, cuentan con un presupuesto de 381.426,83euro sin IVA y un plazo de ejecución de tres meses, han indicado en un comunicado.

También se llevarán a cabo otras actuaciones y mejoras funcionales de la estación de Guadalhorce, de la línea C-1 (Fuengirola - Málaga Centro-Alameda) - .

Por último, han valorado que, con esta actuación, Renfe "refuerza su compromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio".