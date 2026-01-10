Rescatan a un joven tras quedar enriscado en una gran pared de 80 metros de altura en Istán (Málaga)

Un joven de nacionalidad belga ha sido rescatado por efectivos de la Guardia Civil este sábado en la localidad malagueña de Istán tras quedar enriscado en una alta pared de unos 80 metros de altura de la que no podía moverse por riesgo a precipitarse. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de nacionalidad belga ha sido rescatado por efectivos de la Guardia Civil este sábado en la localidad malagueña de Istán tras quedar enriscado en una alta pared de unos 80 metros de altura de la que no podía moverse por riesgo a precipitarse.

En este sentido han informado desde el cuerpo armado, que señala que el suceso ha tenido lugar en torno a las 15.00 horas de este sábado cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Álora ha sido activado para participar en el rescate del hombre

La Guardia Civil ha avisado al helicóptero del cuerpo con base en Granada y el grupo de montaña referido, que se han desplazado a la zona, donde han realizado ciclos de grúa para extraer a la persona sin ninguna incidencia e ilesa, trasladándolo a una zona segura para su evacuación.