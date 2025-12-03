Rincón de la Victoria (Málaga) acoge el Hackaton Social Blue para que los jóvenes innoven desde la economía azul

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón, Francisco Salado, ha inaugurado la sesión y ha destacado que "este hackatón forma parte del trabajo que desarrollamos desde El Arrecife Azul para impulsar proyectos que miran hacia el mar" - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria (Málaga) ha acogido este miércoles el Hackatón Social Blue, un encuentro organizado por el Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento del municipio malagueño, enmarcado en el Nodo El Arrecife Azul, la estrategia local que potencia la innovación y el emprendimiento vinculados a la economía azul.

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha inaugurado la sesión y ha destacado que "este hackatón forma parte del trabajo que desarrollamos desde El Arrecife Azul para impulsar proyectos que miren al mar con una visión sostenible, innovadora y generadora de empleo".

Asimismo, ha subrayado que el nodo cuenta desde este año con el apoyo de Fondos Europeos, lo que permitirá "reforzar su programación, ampliar su alcance y consolidar una apuesta a largo plazo en torno a la economía azul".

La jornada ha reunido a un centenar de estudiantes del municipio que, a lo largo de la mañana han participado en sesiones de creatividad, trabajo colaborativo y mentoría especializada. A través de estas dinámicas, el alumnado ha desarrollado propuestas innovadoras orientadas a reforzar la sostenibilidad marina y a impulsar nuevas oportunidades socioeconómicas vinculadas al entorno marítimo.

Durante el encuentro, los grupos han profundizado en retos clave para el desarrollo de la economía azul, desde el diseño de iniciativas de turismo sostenible hasta la creación de soluciones digitales aplicadas a proyectos marinos. Asimismo, han planteado medidas para mejorar la eficiencia energética relacionada con el mar y han elaborado estrategias pioneras de gestión, reciclaje y reutilización de residuos marinos.

Durante su intervención, Salado ha recordado que el municipio ha llevado a cabo en los últimos cuatro años numerosas acciones vinculadas a este eje estratégico: jornadas formativas dirigidas a diferentes áreas del Ayuntamiento, actividades de sensibilización para la ciudadanía y el tejido local, y la celebración del Primer Congreso Internacional de economía azul, un evento que atrajo a expertos y profesionales y que situó a Rincón de la Victoria como referente provincial en este ámbito.

El hackatón también ha contado con la participación del director del centro, Manuel Espinosa Ramírez y la concejala de Juventud, Educación, Empleo y Políticas Sociales, María Belén Gutiérrez Albarracín, quienes han puesto en valor el papel de la comunidad educativa y la importancia de acercar la innovación social a las aulas.

A lo largo de la jornada, los estudiantes han participado en diversas fases de trabajo (creatividad, planificación, marketing y preparación de 'pitch') guiados por mentores especializados. Además, han podido asistir a varias sesiones de Blue Experiences, que han ofrecido inspiración y ejemplos reales de iniciativas emprendidas desde la economía azul.

La jornada concluirá este miércoles por la tarde con la presentación de los proyectos desarrollados y la entrega de premios. El Hackatón Social Blue se consolida así como una herramienta fundamental para fomentar la innovación social entre la juventud y para seguir construyendo un modelo de desarrollo sostenible que mira al mar como motor de progreso para Rincón de la Victoria y para toda la provincia.