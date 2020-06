Rincón de la Victoria (Málaga) lanza la venta de entradas online para visitar La Cueva del Tesoro

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), en el camino hacia la completa digitalización de sus servicios, ha anunciado la puesta en funcionamiento del sistema de venta de entradas online para visitar La Cueva del Tesoro.

Se trata de una acción "que teníamos programada, y que en estos momentos recobra una mayor importancia dadas las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria por la COVID-19", ha explicado el concejal de Turismo, Antonio José Martín.

Además, "mediante esta nueva herramienta digital pretendemos facilitar el acceso a los usuarios, que se traducirá en un aumento del número de visitas a la cavidad, además de un mayor control sobre el registro de entradas", ha agregado.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha valorado "la puesta en marcha de esta plataforma con la que adquirir de forma digital, es decir, a cualquier hora del día y lugar, las entradas para visitar este patrimonio natural y único en Europa como es La Cueva del Tesoro".

Asimismo, el regidor ha expresado "el compromiso de este equipo de gobierno en continuar trabajando para abrir nuevas acciones para el impulso y la promoción turística del municipio con la finalidad de convertirnos en destino único".

También Salado ha recordado que esta acción está incluida en el Plan Reactiva Rincón consensuado por todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

La venta de entradas online se realiza a través del portal Web de Turismo www.turismoenrincon.es, donde el usuario podrá realizar el pago de su entrada mediante tarjeta de crédito, permitiendo consultar los tickets comprados.

Se pueden adquirir las entradas individuales y para grupos de lunes a domingo, y las gratuitas comprendidas entre la franja horaria de 10.30 a 11.30, de lunes a viernes para un máximo de dos entradas por compra. De momento se mantiene el aforo limitado por motivo de seguridad frente al coronavirus.

La reserva de entradas online podrá cancelarse con una antelación mínima de 24 horas. No existe límite de número de reservas online por persona, especialmente para visitas de colegios y grupos. Una vez realizada la compra online y habiéndose personado en la Cueva, si finalmente decide no entrar, no se procederá al reembolso del importe.

Por otro lado, el concejal ha recordado que "continuamos con el sistema de reserva de entradas vía telefónica través del número de teléfono: 952406162".

La adjudicataria del servicio de venta de entradas online ha sido la empresa Internet Corporate & Marketing Services, SC., por un importe de 1.028,50 euros realizando la consultoría previa, el diseño del concepto, gestión del contenido, incorporación de canales y elementos 2.0, incorporación de contenidos en un idioma y testeo de calidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria como administrador realiza las funciones de gestión de los eventos para los cuales habrá tickets, gestión de pedidos, o consultar el histórico de ventas, recibiendo tanto el administrador como el usuario notificaciones cada vez que se realice una compra. El horario de verano para visitar La Cueva del Tesoro es de 10.30 a 13.00 horas, y de 16.30 a 19.00 horas de lunes a domingos.

PUESTA EN VALOR DE LA GRUTA

La Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria ha registrado un importante aumento de visitas durante los dos últimos años, pasado de 37.314 personas en el año 2018, a 63.510 durante 2019, "gracias a la importante labor de promoción turística que venimos desarrollando y que esperamos retomar una vez se normalice la situación", ha recordado el concejal.

Durante los últimos años se han puesto en marcha iniciativas como las audioguías disponibles en distintos idiomas como español, inglés, francés, alemán e italiano para realizar la visita en unos 45 minutos aproximadamente. La puesta en valor con actuaciones de mejor con la sustitución de las barandillas y pasamanos del recorrido del interior del recinto, así como la iluminación de la gruta con bombillas especiales para combatir el mal verde.

La Cueva del Tesoro es una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo. En sus galerías se encontraron restos del Paleolítico y de la Edad de Bronce, así como muestras de Arte Rupestre.