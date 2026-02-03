Ronda (Málaga) desaloja de forma preventiva varias zonas rurales ante el riesgo de inundaciones

Anuncio de desalojos preventivos en zonas rurales de Ronda ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias previstas en la comarca y la ciudad. - FB AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Ronda (Málaga) desaloja de forma preventiva a los vecinos de viviendas de varias zonas rurales, tales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.

Así lo ha señalado el Consistorio en una publicación en su perfil oficial en redes sociales, consultada por Europa Press, en la que señala que las fuertes lluvias afectarán a los inmuebles situados en áreas inundables cercanas a las riberas de los ríos.

La nota también informativa del Ayuntamiento de Ronda también señala que se ofrecerá alojamiento a las personas afectadas que así lo necesiten.

La administración local rondeña ya había anunciado también que para este miércoles, 4 de febrero, y debido a la situación meteorológica adversa, se suspenden las actividades municipales y permanecerán cerrados los parques, jardines y monumentos, así como el cementerio, la biblioteca, las instalaciones deportivas, talleres socioculturales, centros cívicos municipales y el centro municipal del mayor.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este próximo miércoles 4 de febrero el aviso rojo ante "peligro extraordinario" por lluvias en la comarca malagueña de la Serranía Ronda, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 150 litros, pudiendo alcanzarse acumulados superiores a 200 en 24 horas.

Este aviso rojo se une al ya decretado también para el miércoles 4 de febrero en la comarca de Grazalema y en Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz.