Ryanair programa seis nuevas rutas y 92.000 plazas adicionales en invierno para el aeropuerto de Málaga

Presentación programación de invierno de Ryanair en el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol, en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ofrecerá entre finales de octubre 2026 y finales de marzo de 2027 hasta 82 rutas con salida o destino aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Entre ellas, la compañía ha programado seis nuevas conexiones invernales a Katowice (Polonia), Kosice (Eslovaquia) y Hamburgo (Alemania), y a los destinos italianos de Trieste, Venecia-Marco Polo, y Turín.

Además, la aerolínea ha aumentado frecuencias en 31 rutas existentes, entre las que se incluyen destinos como Roma, Colonia, Oporto, Cracovia o Budapest. De este modo, la operadora ofrecerá 3,4 millones de plazas desde y hacia Málaga entre finales de octubre 2026 y finales de marzo de 2027, de las que más de 92.000 serán adicionales, operadas en su mayor parte con los 15 aviones que la aerolínea tiene basados en el aeropuerto malagueño.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en la Diputación de Málaga la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, junto a el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Lara; y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido.

Ruiz ha destacado que la compañía "continúa así ofreciendo a malagueños y visitantes aún más opciones de viaje para una escapada invernal con las tarifas más bajas de Europa".

Italia y Polonia son los países cuyas conexiones con Málaga se han visto más beneficiadas con este refuerzo especial de invierno, con un aumento de capacidad de pasajeros del 48% y del 30%, respectivamente.

La portavoz ha destacado que los 15 aviones que mantiene la aerolínea en el aeropuerto malagueño "contribuirán a apoyar junto a los 9,1 millones de pasajeros anuales a los más de 6.800 puestos de trabajo en Málaga, donde Ryanair sigue manteniendo un sólido compromiso con un 34% de cuota de mercado".

Por su parte, Salado ha destacado la importancia de la buena conectividad aérea para Málaga: "Disponer de buenas conexiones, ampliar las frecuencias y abrir nuevas rutas resulta fundamental para facilitar la llegada de visitantes, reforzar nuestra presencia en los mercados internacionales y seguir generando oportunidades para el conjunto de los municipios de la provincia".

Con motivo de la presentación de su programación de invierno, Ryanair ha lanzado este miércoles una promoción especial por tiempo limitado con tarifas a partir de 24,99 euros, para reservas realizadas antes del lunes 19 de octubre.

ONCE MILLONES DE PASAJEROS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2026

Por otro lado, la Diputación ha informado de que entre enero y septiembre de 2026, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha superado la llegada de once millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior y más de 693.000 llegadas adicionales. Y un movimiento total de 22 millones de pasajeros hacia y desde Málaga a otros destinos.

El tráfico internacional ha registrado un aumento del 7,3%, por encima del crecimiento del mercado nacional, que se sitúa en el 3,7%. Reino Unido continúa siendo el principal mercado emisor, seguido por España, Alemania y Países Bajos.

La previsión es que entre octubre y diciembre habrá disponible una oferta cercana a 3,7 millones de asientos con destino al aeropuerto malagueño, lo que supondría un 7,3% más que en el mismo periodo anterior.

Asimismo, el incremento de plazas internacionales alcanzará el 9%, mientras que el aeropuerto estará conectado mediante vuelos directos con 37 países, 138 ciudades y operará a través de 52 compañías aéreas.

"Todos estos datos refuerzan nuestra convicción de que la conectividad es una herramienta estratégica para avanzar hacia un modelo turístico cada vez más diversificado, competitivo y sostenible, capaz de generar actividad económica y empleo durante más meses del año", ha afirmado Salado.